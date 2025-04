Natalia Siwiec to jedna z największych inspiracji modowych dla wielu kobiet - szczególnie latem, jej Instagram w końcu wygląda tak, jakby ciągle była na wakacjach. Tym razem naszą uwagę zwróciły buty, w których Siwiec pozuje na jednym ze swoich zdjęć. Modelka wybrała buty jednej z najbardziej lubianej marki obuwia na lato - Ipanema.

Natalia Siwiec w białych sandałkach Ipanema

Te buty są nie tylko ładne, są też bardzo wygodne, uniwersalne (pasują do każdej letniej stylizacji), a do tego stosunkowo tanie. Para sandałów, które wybrała Natalia Siwiec kosztuje 119 złotych. Modelka połączyła je w bardzo casualowym i wygodnym looku - założyła je do bermudów w camelowym kolorze i krótkiej jasnoróżowej bluzy z kapturem.

Ciężko wyobrazić sobie lepsze buty na wakacje nad morzem. Niestety z podobnego założenia wyszło mnóstwo kobiet i chociaż sandały i klapki Ipanema są dostępne na stronie eobuwie.pl, ten konkretny model jest niestety wyprzedany. Znalazłyśmy jednak inne buty marki, które mogą ci się spodobać.

Jak nosić białe minimalistyczne sandały?

Największą zaletą sandałów o minimalistycznym fasonie i nierzucającym się w oczy kolorze jest to, że są wyjątkowo uniwersalne. Oznacza to, że świetnie będą współgrać we wszystkich stylizacjach. Niezależnie od tego, czy wybierzesz sportowy look w stylu Natalii Siwiec czy zwiewną sukienkę o kobiecym kroju, będą wyglądać fenomenalnie.

Nasza propozycja, która sprawdzi się na każdą okazję, to niebieskie jeansy w stylu mom fit i zwiewną bluzkę. Na chłodniejszy wieczór możesz zarzucić na ramiona ramoneskę w rockowym stylu. Nie zapominaj też o dodatkach - ulubiona biżuteria w złotym kolorze i modna listonoszka z plecionki uzupełnią tę stylizację i sprawią, że nie będzie dało się przejść obok ciebie obojętnie.

Zobacz też inne sandałki w stylu tych Natalii Siwiec. Wszystkie świetnie sprawdzą się na lato!

