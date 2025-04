Wiele kobiet nie dostrzega swojego wewnętrznego piękna i potencjału. Młode dziewczyny marzą o tym, by być jak znana celebrytka, instagramerka, koleżanka, nauczycielka czy polityk. Porównujemy swoje sylwetki, wagę, wzrost, poziom wykształcenia, zarobków czy styl życia. Po co? Na to pytanie mało kto znajdzie racjonalne wyjaśnienie.

Mamy w sobie pewną manierę umniejszania sobie i podziwiania innych. Być może to kwestia wychowania, bo przecież dorośli często mówią małym dziewczynkom, że powinny być skromne, miłe i grzeczne. Dziś na szczęście coraz więcej psychologów i pedagogów jasno podkreśla, że ta "grzeczność" i bycie takim jak wszyscy to kiepski model wychowawczy, który niekoniecznie pozytywnie wpływa na dalsze życie. Nadmierne porównywanie się do innych nie przynosi niczego dobrego. Wręcz przeciwnie, może rodzić frustracje i kompleksy. Czy nie łatwiej być sobą z pełną akceptacją swoich zalet i wad?

Niezależność jest w trendach!

fot. Materiały prasowe

Niepowtarzalny styl, inność, niecodzienność i niezależność są w dzisiejszych czasach doceniane bardziej niż kiedykolwiek. Bycie sobą jest akceptowane, a nawet podziwiane, bo jest wyrazem odwagi.



Brak makijażu, noszenie takich ubrań, jakie lubisz, nietuzinkowe tatuaże, niekonwencjonalne fryzury, swoboda wyrażania swoich opinii, życie poświęcone pasji i pełna akceptacja siebie - to tylko niektóre przykłady wyrażania siebie. Niewiele kobiet jednak potrafi się odważyć i odnaleźć wewnętrzne piękno.

Bądź sobą. Tylko i aż tyle

fot. Adobe Stock

Pieczesz najpyszniejsze ciasta, które zawsze znikają ze stołu jako pierwsze? Znajomi uważają to za prawdziwą magię i kochają twoją kuchnię? A może jesteś kreatywną mamą, a twoje dziecko nie wyobraża sobie dnia bez wymyślanych przez Ciebie zabaw? Pracujesz jako stylistka paznokci i zawsze masz kolejki klientek?

Zapewne każda z nas ma takie coś, co robi najlepiej i za co jest podziwiana. Każda z nas ma własne, niepowtarzalne talenty. I chociaż dla ciebie to "coś" jest bułką z masłem, czymś normalnym, codziennym, czasem nawet nudnym, to w oczach wielu osób ta umiejętność czyni cię bohaterką! Najważniejsze to odnaleźć i rozwijać swoje pasje!

Deichmann wspiera kobiety i dopinguje, by uwierzyły w swoje możliwości i talenty. Najnowsza kampania marki "Bądź wyjątkowa. Bo chodzi o to aby być sobą" pokazuje, że każda z nas jest inna, piękna, wyjątkowa i niepowtarzalna. To powód do radości! A ciebie co wyróżnia? Z czego jesteś dumna?

