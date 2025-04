Czas karnawału pozwala na stylizacyjne szaleństwa. Glam ma prawo być ostentacyjny, dlatego ze spokojem możemy założyć bajeczne buty całe w brokacie czy w cekinach. Aby ułatwić naszym czytelniczkom wybór wyszukaliśmy - naszym zdaniem - najlepsze propozycje.

Polecamy! Szpilki na karnawał - Top 50

Tego sezonu masz prawo błyszczeć jak gwiazda, brak umiaru będzie traktowany z przymrużeniem oka. Błysk, połysk i migocenie prezentują się wspaniale wieczorową porą. Do tego sztuczne kolorowe oświetlenie i przenosimy się do krainy karnawału. Projektanci kochają przepych w tym czasie i pojawia się on od stóp do głów. Więc i ty wybierz coś dla siebie. Oto nasze propozycje...

DeeZee, Aldo, DeeZee

Pierwsze propozycje należą do kobiecych srebrnych medalistek. Odważne brokatowe szpilki doskonale urozmaicą małą czarną, czy równie modną w tym sezonie fioletową. Dla równowagi możesz sobie pozwolić na srebrną biżuterię, nawet w dużych ilościach.

Simple, H&M, Kazar

Tygrysie czy lamparcie? Oba wzory są odważne i modne, można je nosić mimo upływu czasu i mody. Doskonale wpasują się w cieliste sukienki, jak i tradycyjne czernie, czy czerwienie dla odważnych. Do tego torebka, bądź drapieżne kolczyki i możesz iść na skuteczne łowy karnawałowe.

H&M, DeeZee, Aldo

Rajski ogród czy "plastik fantastik"? Zależnie od reszty ubioru uzyskasz wybrany efekt. Kolorowe buty świetnie nadają się dla energicznych osobowości. Możesz je nosić do równie kolorowej garderoby, bądź fantazyjnego makijażu. Doskonałe przykłady można było obejrzeć na pokazach Miu Miu oraz Christiana Diora.

But S, Aldo, Via Roma

Słodkie kokardki dla prawdziwych elegantek będą wystarczającym dodatkiem w połączeniu z klasyczną biżuterią. Buty same w sobie prezentują się bardzo ciekawie i wpasują się w stylizacje lat 20-tych jak i 60-tych.

River Island, Tamaris, H&M

Królowe stylu disco mogą kroczyć po parkiecie tylko w odpowiednim obuwiu, a powyższe propozycje są tego godne. Taki styl przypadłby do gustu Rihannie, która kocha odważne dodatki w stylu glam.

DeeZee, Zara, H&M

Czerwone buciki kuszą i hipnotyzują swoim kolorem. Możesz je wybrać również w wersji brokatowej, wywołując zazdrość u innych kobiet. Fantazyjne będą wystarczającym atrybutem małej czarnej, bądź sukienki w czerwone kwiaty, jak u Madonny w piosence Love Profusion.

Aldo, Simple, River Island

Lakierki również należą do odważnych propozycji karnawałowych, zwłaszcza te na wysokim obcasie nabierają erotyzmu. Wpasują się w look lolity jak i elegancje kreacje, dlatego całe stylizacje zależą jedynie od twojej wyobraźni.

River Island, Next, Zara

Złote cudeńka przyciągają wzrok od samego początku. Aby nie bać się o kiczowaty efekt końcowy stylizacji, postaw na wysublimowany styl, elegancję i skromne dodatki (oczywiście w kolorze złota).

DeeZee, Boti, River Island

Współczesny kopciuszek nie musi nosić kryształowych pantofelków, ich srebrne odmiany doskonale je zastąpią.

H&M, DeeZee, Aldo

Cieliste kolory są idealnym przedłużeniem nóg. Do tego niebotyczne obcasy i stosownie krótka (ale nie za krótka) sukienka mogą wywołać jedynie zachwyt. Możesz do nich wybrać sukienki w kolorach pasteli i postawić na wyraziście podkreślone oczy.

Venezia, DeeZee, Tamaris

Odrobina rocka, by dodać drapieżności stylizacji jest jak najbardziej wskazana. Tutaj możesz zamienić się w prawdziwego wampa, wykonać mocny makijaż oczu, bądź ust.

