Szwedzka sieciówka stawia nie tylko na modną i tanią kolekcję. Regularnie zaprasza znanych projektantów do współpracy (w tym sezonie jest to Moschino), ale ma również swoje luksusowe stałe kolekcje. To rzeczy skierowane do elegantek ceniących dobrą jakość i precyzyjne wykończenie.

Reklama

W jakim towarzystwie najlepiej czuje się granatowa sukienka?

Co charakteryzuje buty z kolekcji Premium H&M?

Wszystkie buty na jesień i zimę 2018/2019 wykonane są z naturalnej skóry licowej lub zamszowej. Wiele z nich ma wyściółkę ze skóry, a inne ze stuprocentowej bawełny. Takie wykończenie gwarantuje, że stopa nie będzie się w butach pocić. Wiele eleganckich botków i czółenek z tej kolekcji ma obcasy powlekane skórą, co sprawia, że wyglądają na luksusowe.

Te buty Premium H&M nas urzekły!

Wybrałyśmy dla was aż 10 modeli butów na różne okazje. Na wieczór idealne będą beżowe zamszowe czółenka oraz niezwykłe botki peep toe (z otwartym noskiem) i marszczoną niczym sakiewka cholewką (cudne!). Na co dzień – sztyblety z szerokimi gumami po bokach lub czarne botki na słupku (powleczonym skórą). Oryginalnie prezentują się również botki z dopasowaną cholewką i suwakiem z tyłu buta. Wieńczy je nietypowy stożkowy obcas, który dodaje butom charakteru. W kolekcji Premium H&M są też wygodne trapery (w stylu Timberlandów) i krótkie wygodne botki na płaskim obcasie. Hitem kolekcji mogą być również sportowe białe buty – na grubej platformie z cholewką typu skarpetka – wyglądają kosmicznie! Zerknijcie na nie koniecznie!

Więcej o modnych butach:Jakie buty wybrać do sukienki? Oto 9 przydatnych wskazówek od stylistkiPodejrzałyśmy, jakie buty nosicie do czerwonej sukienki. Czy aby prawidłowo?Jakie buty do czarnej sukienki? Zobacz, co wybierają gwiazdy!

Reklama