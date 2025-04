Skórzana torebka to nieodłączny element klasycznej garderoby. To synonim elegancji i szyku. Idealnie dopełnia każdą stylizację, tworząc nieśmiertelny duet z dopasowanymi butami. Jakie modele są modne w sezonie jesień-zima 2019/2020? Oto raport z trendów oraz przegląd stylowych wzorów.

Modne kolory i wzory torebek skórzanych 2019/2020

W kolekcjach na sezon jesienno-zimowy można znaleźć szeroki wybór torebek ze skóry. Nie brakuje ponadczasowej klasyki, czyli modeli w kolorze czarnym. Czerń nigdy nie wychodzi z mody. Kobiety cenią jej ponadczasowy, elegancki charakter.

W nowym sezonie czerń pięknie łączy się ze zwierzęcymi tłoczeniami np. imitującymi egzotyczną skórę krokodyla lub węża. To absolutny hit wśród torebek na jesień i zimę 2019/2020. Całości szyku dodadzą złote elementy, które pięknie rozświetlą każdy strój.

Obok czerni w trendach są również ciepłe brązy, a także bardziej wyraziste kolory np. czerwony i przygaszony żółty. Pięknie łączą się z jesiennymi płaszczami w klasycznych barwach.

Z mody nie wychodzą również zwierzęce wzory. W zasadzie w tym sezonie to absolutny must have. Jeśli planujesz zakup jednej nowej torebki, koniecznie wybierz model w szałowy animal print.

Wciąż na topie są modele na łańcuszku i listonoszki. Jeśli chodzi o kształty, to panuje duża dowolność. Prym wiodą torebki okrągłe oraz w formie podkowy. Lecz nie ustępują im również bardziej tradycyjne wzory prostokątne, a w tym sezonie - również kwadratowe.

Na kolejnych stronach znajdziesz 8 najmodniejszych modeli torebek skórzanych!

