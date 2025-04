Pora na śniegowce! Kiedy za oknami robi się chłodno, a chodniki pokrywają się pierwszym śniegiem, czas pomyśleć o zakupie butów na zimę. Idealny wybór to śniegowce. Sprawdzą się zarówno w czasie mroźnej zimy w mieście, jak i podczas weekendowego wypadu w góry.

Modne śniegowce na zimę 2019

Już od dawna śniegowce przestały być butami przeznaczonymi wyłącznie do brodzenia w wysokim śniegu. Wiele sezonów temu zyskały status butów miejskich i awansowały do topowych trendów na zimę. Uwielbiają je gwiazdy, które zimą chętnie zamieniają szpilki właśnie na śniegowce.

To buty, które zapewniają komfort termiczny nawet w czasie dużych mrozów. Mają grube podeszwy z praktycznym bieżnikiem, który zapobiega poślizgnięciom na śniegu. Są ocieplone, sięgają powyżej kostki, a do tego świetnie wyglądają! Doskonale pasują do dżinsów, legginsów, a nawet spódniczek mini.

W tym sezonie hitem są metaliczne śniegowce, które idealne wpasowują się w trend na błyskotki. Zobacz nasze propozycje śniegowców na ten sezon! Znajdziesz je na kolejnych stronach galerii.

