Nerki stają się coraz popularniejsze. W sezonie jesień-zima 2019/2020 zapowiadają się na prawdziwy hit. Nosimy je zarówno do tylu casual, jak i eleganckiego. Jaki model warto kupić na nadchodzące miesiące? Sprawdziłyśmy! Oto przegląd stylowych modeli z kolekcji sieciówek.

Modne nerki na jesień i zimę 2019/2020

Nerka to potoczna nazwa torby noszonej na pasku – na wysokości talii lub bioder. Do niedawna uważana była tylko za wygodny dodatek o charakterze sportowym.

Jeszcze kilka lat temu saszetki i torby noszone na pasku uznawane były za obciach, a nawet za synonim tandety. Kojarzyły się źle, uważane za modową wpadkę. Ale, jak to bywa z trendami i modą, nerki nieśmiało zaczęły wracać do łask. Spodobały się hipstersom, do mody trafiły na fali powrotu do lat 80. Początkowo noszone nieco ironicznie, dziś zaczynają być doceniane ze wygodę i wszechstronność.

Torebki na biodra pojawiły się wśród modowych tendencji kilka sezonów temu. Inlufencerki i gwiazdy pokochały ten trend. Jednak wiele kobiet podeszło do nerek sceptycznie. Do tej pory kojarzyły się głównie z modą młodzieżową.

Na szczęście te czasy już minęły! Projektanci mody zadbali, by nerki zyskały nowe, bardziej eleganckie oblicze. Na topie są modele ze skóry naturalnej lub ekologicznej. Szczególnie pożądane są te w kolorze czarnym. Mogą być minimalistyczne lub ozdobione aplikacjami np. dżetami lub perełkami.

Wśród modnych torebek na jesień i zimę 2019/2020 znalazły się nerki w zwierzęce wzory. Na topie jest nieśmiertelna panterka, stylowa skóra węża, a także zyskująca uznanie wśród fashionistek zebra.

Jak nosić nerkę?

Możesz to robić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zakładanie jej w tradycyjny sposób, jako torebki na biodra. Druga wersja - bardziej hot - to noszenie jej przerzuconej przez ramię, dokładnie tak, jak nosi się torebkę listonoszkę.

Ważne, by torebka była dopasowana do stylizacji. W zależności od pożądanego efektu może podkreślać jej charakter lub z nim kontrastować. Wszystko zależy od twojej modowej wyobraźni.

Kilka pomysłów i inspiracji:

Zamiast małej torebki - jako torebeczkę na imprezę. To już nie torebka na dokumenty czy pieniądze, to pełnoprawny dodatek.

- jako torebeczkę na imprezę. To już nie torebka na dokumenty czy pieniądze, to pełnoprawny dodatek. Najlepiej lekko opuszczoną na biodrach . Torebki zapięte wysoko w pasie wyglądają źle i mogą być niewygodne w noszeniu, nie mówiąc już o tym, że uniemożliwiają zapięcie marynarki lub kurtki.

. Torebki zapięte wysoko w pasie wyglądają źle i mogą być niewygodne w noszeniu, nie mówiąc już o tym, że uniemożliwiają zapięcie marynarki lub kurtki. W każdej sytuacji, gdy chcesz mieć wolne ręce - spacer, kino, zakupy, kawa z koleżanką.

- spacer, kino, zakupy, kawa z koleżanką. Noś je z ubraniami powyżej bioder, nie przykrywaj ich kurtkami, inaczej nadasz swojej sylwetce pękaty, beczułkowaty kształt.

Zastanawiasz się, czy nerka pasuje kobietom w każdym wieku i czy można ją nosić do wszystkiego. Niekoniecznie.

Nawet najdroższe i z logo najbardziej ekskluzywnej marki nie nadają się dla kobiet w pewnym wieku. Modna czterdziestolatka lub pięćdziesięciolatka o dobrej sylwetce i orientująca się w trendach może sobie pozwolić na torebkę na pasku.

Jednak powinien to być dobrze wykonany, niezbyt krzykliwy model - ze skóry lub porządnego materiału. Najlepiej jeśli ma minimalistyczny fason lub biżuteryjny charakter.

Torebki z plastiku lub ekoskóry, na parcianych paskach nadają się tylko dla nastolatek lub bardzo młodych kobiet.

