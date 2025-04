Klapki na niskim obcasie z kwadratowym czubkiem były modne już w sezonie wiosna-lato 2019, ale wtedy tylko nieśmiało zaznaczyły swoją obecność, ale w tym roku są już największym hitem sezonu. To bez wątpienia najmodniejsze buty nadchodzącego lata.

Za ich sukcesem stoi włoski dom mody Bottega Veneta. Ich projekt błyskawicznie zaczęły nosić najbardziej wpływowe blogerki, a ich potencjał zauważyli również projektanci z popularnych sieciówek. Teraz można je kupić w Zarze, H&M czy Reserved. Jednak najładniejsze klapki na obcasie w tym sezonie pochodzą z kolekcji Gino Rossi, a kupisz je w sklepach CCC. Jak wyglądają?

Klapki na niskim obcasie z CCC

W najnowszej kolekcji marki Gino Rossi znajdziesz stylowe klapki na niskim obcasie (kaczuszce), które są podobne do butów pochodzących z kolekcji Bottega Veneta. Ich największą zaletą jest oczywiście cena, która jest znacznie niższa niż projektu ze znanego domu mody. Prawda, że są bardzo ładne?

Klapki na obcasie Gino Rossi kosztują teraz 207,99 zł (zostały przecenione z 259,99 zł). Są dostępne w rozmiarach do 36 do 40 i są wykonane za skóry. Może je kupić w jednym z trzech kolorów - brązowym, beżowym i czarnym.

W swojej kolekcji ma je m.in. Jessica Mercedes, która często wykorzystuje je w swoich stylizacjach.

Jak stylizować klapki na niskim obcasie z CCC?

Wbrew pozorom masz całkiem sporo możliwości. Możesz nosić je do spodenek kolarek, koszuli, marynarki oversize i modnej torebki na łańcuszku. Jeżeli to jest dla ciebie za dużo, to możesz je zestawić z sukienką w kwiaty i ramoneską.

Bardzo dobrze wypadną również z luźnymi jeansami z wysokim stanem, t-shirtem z nadrukiem, cienkim paskiem na wysokości talii i złotą biżuterią - kolczykami XXL i sygnetem.

