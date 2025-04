Klapki typu mules to bez wątpienia najmodniejsze obuwie na lato 2020. Są o wiele wygodniejsze od balerinek, a jednocześnie są równie przewiewne co sandały. O wiele lepiej pasują jednak do sukienek! Na wyprzedaży w Zarze znalazłyśmy idealny model w pięknym musztardowym kolorze, który ma teraz śmiesznie niską cenę.

Reklama

Musztardowe klapki typu mules w zwierzęcy deseń

O tym, że kolor musztardowy świetnie wygląda na każdym typie urody, a do tego wcale nie wyszedł z mody także i latem 2020 przekonała nas ostatnio Agnieszka Kaczorowska, zakładając piękną mini slip dress właśnie w tym kolorze. Klapki o tym odcieniu to jednak bezpieczniejsze rozwiązanie, które sprawdzi się w wielu stylizacjach.

Klapki z Zary mają płaską podeszwę i drobną fakturę o wyglądzie krokodylej skóry. Nie musisz się jednak martwić - aby zostały wyprodukowane, żaden egzotyczny gad nie musiał stracić życia! Są wykonane z zupełnie syntetycznych materiałów. Mają delikatną podszewkę z miękkiego poliestru, który chroni stopę przed otarciami.

Klapki z Zary już wcześniej były przecenione, jednak na wielkiej sezonowej wyprzedaży kosztują zaledwie 49 zł. Możesz kupić je w rozmiarach 35-42. Jeśli jednak nie znalazłaś swojego rozmiaru, znalazłyśmy podobne mules, które też mogą ci się spodobać!

Jak nosić klapki typu mules w kolorze musztardowym?

Nie musisz unikać musztardowej barwy tylko dlatego, że nie wiesz, jak ją zestawiać w stylizacjach. Klapki z Zary będą świetnie wyglądać ze zwykłymi jeansami. W tym sezonie odchodzimy jednak od klasycznych (ale bardzo niewygodnych) rurek. Zamiast nich wybierz raczej spodnie o kroju mom fit, slouchy lub marchewkowym.

Te klapki będą też świetnie wyglądać w połączeniu z sukienkami - i to o każdej długości! Uważaj jednak z kolorami - zamiast krzykliwej czerwieni czy pomarańczowego wybierz raczej stonowany beż, czerń lub klasyczną biel.

Reklama

Te buty z wyprzedaży też mogą cię zainteresować:

Olga Kalicka postawiła na modne klapki mules od Ryłko. Są dostępne na wyprzedaży, ale wiemy, gdzie kupić podobne jeszcze taniej

Minimalistyczne sandały-japonki to hit na lato 2020. Kupisz je już od 29 zł

Instagramerki pokochały te klapki od Gino Rossi. Kupisz je teraz w sporej przecenie