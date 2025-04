Znamy trendy na sezon jesienno-zimowy 2019/2020! Choć do jesieni i zimy jeszcze daleko, to projektanci już przygotowali propozycje najmodniejszych butów na nadchodzące miesiące. Nosić będziemy m.in. stylowe sztyblety, skarpetkowe lub sznurowane botki, kolorowe sneakersy, a zimą hitem będą koturny. Oto przegląd najważniejszych tendencji w modzie obuwniczej.

Modne będą zarówno klasyczne jak i ekstrawaganckie modele. W nowym sezonie mile widziana będzie tłoczona skóra np. z zwierzęce desenie, a także różnego rodzaju zdobienia. Na topie będą sztyblety ze spiczastym oraz okrągłym noskiem. Projektanci pozostawiają wybór tobie!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Ackermann, Balmain

Wygodne platformy wciąż są modne! Na co dzień mogą mieć 1-2 cm, lecz na wieczorne wyjście wręcz powinny być obłędnie wysokie. Szpilki na platformie powinny mieć subtelne zapięcie wokół kostki. Mile widziane są odważne kolory np. wściekły róż, który idealnie wpisuje w trend na neony.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Saint Laurent, Tom Ford

A raczej... wariacje na ich temat. Wciąż modne są modele na płaskiej podeszwie, lecz projektanci proponują również szałowe wersje na obcasie czy stabilnym słupku. Najważniejsza zasada? Loafers mają być zdobione i wyglądać... luksusowo.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/Od lewej: Burberry, Cividini

W tym sezonie stawiamy na wygodę! Czółenka na słupku będą idealne do pracy - są elegancki, a jednocześnie zapewniają komfort stopom. Stawiamy na modele w stylu retro i vintage okraszone zwierzęcymi lub kwiatowymi wzorami. Będą doskonale pasować do plisowanych spódnic.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Kors, Edrem

Mogą być na szpilce, stabilnym słupku lub koturnie. Sznurowane botki w stylu wiktoriańskim to jeden z najważniejszych trendów sezonu jesień-zima 2019/2020. Ważne, by cholewka ciasno oplatała kostkę. To idealny model butów do szalenie modnych spodni typu culotte. Będą świetnie pasować również do rozkloszowanych spódnic.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Iceberg, Rejina Pyo

Dobrze znany trend, który będzie na topie również w nowym sezonie. Zmienia się jedynie obcas. Mniej popularne będą niskie „kaczuszki”, teraz projektanci proponują wysokie, smukłe obcasy.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/Od lewej: Ben Taverniti, Cushine

Tej zimy po prostu musisz mieć kozaki lub botki na koturnach! Ich wygodna, stabilna podeszwa zapewni ci komfort w czasie przemieszczania się po chodnikach, a design - miano najmodniejszej dziewczyny w dzielnicy. Wybierz model z futerkiem, jeśli jesteś wiecznym zmarzluchem.

fot. ImaxTree/AgencjaFree/ Od lewej: Celine, Chanel

Baleriny, czółenka, botki, a nawet kozaki z prostokątnymi czubkami to nowy trend, który może okazać się hitem jesieni i zimy 2019/2020. Bardzo efektowny, ale uwaga ścięty nosek buta... może optycznie skracać nogę. Raczej dla wysokich dziewczyn.

fot. ImaxFree/ AgencjaTree/ Od lewej: Arbesser, Ashley Williams

Szpilki i czółenka na jesień powinny mieć... odkryte palce. Boisz się, że będzie ci zimno? Nie przejmuj się tym zupełnie. Projektanci proponują, by jesienią nosić je w duecie z kryjącymi rajstopami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/Od lewej: Lemaire, Tom Ford

Sneakersy na jesień i zimę 2019/2020 wciąż mają masywne i mają grube podeszwy, lecz nie są już śnieżnobiałe. Designerzy lansują modele z kolorowymi akcentami. Idealne antidotum na jesienną szarówkę!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Vetementes, Collina Strada

