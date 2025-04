Pleciona torebka koszyk to zdecydowanie najgorętszy dodatek na lato 2020. Mają go już wszystkie Instagramerki! W jednej z najpopularniejszych sieciówek znalazłyśmy piękny model, który niedawno trafił na wyprzedaż. Aż nie możemy uwierzyć, że cena tej torebki koszyka z Zary jest taka niska... Jak wygląda?

Pleciona torebka koszyk z Zary hitem na lato

Pleciona torebka z Zary w regularnej cenie kosztuje 99,90 zł, ale na wyprzedaży możesz ją kupić już za 59,90 zł. Ma piękny beżowy kolor i paski w kontrastowym ciemnobrązowym odcieniu z ozdobnym białym przeszyciem.

Torebka koszyk z Zary jest na tyle pojemna, że spokojnie zmieścisz w niej wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Ma 19 cm wysokości, 32 cm szerokości oraz 12 cm głębokości. W głównej komorze torebki znajduje się praktyczna mała kieszonka, do której schowasz najważniejsze drobiazgi.

Do czego nosić torebkę koszyk z Zary?

Pleciona torebka z Zary nie będzie pasować do stylu biznesowego lub na eleganckie okazje, ale doskonale sprawdzi się we wszystkich casualowych letnich stylizacjach - i to nie tylko tych w stylu boho. Doskonale będzie pasować do jeansów, espadryli i ponadczasowego trenczu.

Jeśli szukasz bardziej zwiewnych i kobiecych inspiracji, zestaw ją z maxi sukienką o koszulowym kroju i modnymi minimalistycznymi sandałami na niskim obcasie. Nie zapomnij też o innych dodatkach - biżuteria, kapelusz czy okulary o nietypowym kształcie będą w tym looku jak najbardziej wskazane.

