Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami, a to doskonała okazja na odświeżenie garderoby. Regularnie prezentujemy wam nowe trendy na sezon wiosna-lato 2020. Niedawno pokazałyśmy modne torebki na wiosnę i lato 2020, a teraz przyszła pora by wskazać konkretne modele z Zary, które warto kupić. Wśród nich coś dla wielbicielek elegancji, stylu sportowego, glamour, retro, a także boho.

Torebka w stylu retro, cena ok. 359,00 zł

Styl retro będzie bardzo modny w nowym sezonie. Jest elegancki, klasyczny i sentymentalną nutką. Idealnie pasuje do wielu stylizacji, zarówno tych biurowych, jak i mniej zobowiązujących np. boho. Wybrałyśmy torebkę ze skóry naturalnej w kolorze karmelowym. Model ma efektowne zapięcie w kolorze złotym. Można go nosić jako kopertówkę lub listonoszkę na pasku.

Czarna nerka, cena ok. 119,00 zł

Czarna torebka listonoszka typu nerka uszyta tkaniny technicznej z błyszczącym wykończeniem. Ma praktyczne kieszonki, które pomieszczą niezbędne drobiazgi. Możesz ją nosić na ramieniu lub na biodrach. Idealnie pasuje do stylu casual i sportowego, lecz... styliści proponują, by nosić ją również do sukienek. Dobrze wygląda zarówno z dopasowanym fasonem bodycon, jak i luźniejszymi krojami np. sukienkami koszulowymi.

Metaliczna torebka, cena ok. 139,00 zł

W sezonie wiosna-lato 2020 do łask wraca błysk w stylu glamour. Będziemy go nosić nie tylko na wieczór, ale również na co dzień. Pasuje do stylu miejskiego. Pikowany, kwadratowy shopper będzie pasował do jeansów, kurtek typu bomberki oraz sneakersów. Co ważne, jest na tyle duży, że zmieścisz w nim wszystkie ważne rzeczy.

Torebka w stylu boho, cena ok. 259,00 zł

Skórzana, brązowa torebka typu worek z efektownymi frędzlami w kolorze czarnym. Doskonałe uzupełnienie zwiewnych sukienek w kwiaty, zamszowych botków i ramonesek, lub jeansowych kurteczek. Kochamy ten model! Będzie nam towarzyszył w czasie letnich festiwali.

Torebka w zwierzęcy deseń, cena ok. 99,90 zł

Oto torebka, która idealnie łączy w sobie dwa ważne trendy. Projektanci lansują minitorebki, dokładnie takie, do których włożysz tylko najcenniejsze gadżety. Model z Zary to taki niewielki shopper, który w bardzo modny animal print po postacią tłoczonej skóry. Nasz hit na nowy sezon!

