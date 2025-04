Nowy sezon to doskonała okazja (a zarazem świetna wymówka) na zakupowe szaleństwo. Tym razem postanowiłyśmy stworzyć listę butów, które chciałybyśmy mieć w swojej szafie. Nasza lista jest dość długa, ale przecież zawsze możemy pomarzyć.

Buty, które chciałybyśmy mieć wiosną w szafie

Z niecierpliwością czekamy na dni, gdy do krótkiej sukienki będziemy mogły założyć letnie kozaki. Najlepiej zamszowe i w ciepłych odcieniach brązu. Taki model udało się nam znaleźć w nowej kolekcji polskiej marki Loft 37.

Jesteśmy zakochane w pudrowo różowych sandałach na obcasie z H&M - pewnie już je dobrze znacie, bo dorzucamy je do każdego zestawienia. Mają stabilny, szeroki obcas i boski kolor! Na uwagę zasługują także mokasyny zdobione kwiatowym motywem. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardzo ekstrawaganckie, jednak z monochromatyczną stylizacją będą wyglądały znakomicie.

Według nas każda kobieta powinna mieć w szafie szpilki, które będzie mogła założyć na wielkie wyjście. Nasze serce w tym sezonie należy do modelu marki Mako. Azteckim wzorom mówimy tak! Jesteście ciekawe co jeszcze wpadło nam w oko? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

