Muszkieterki to charakterystyczne kozaki z bardzo długą cholewką sięgającą za kolano. Właściwie dobrany model efektownie wydłuży i wysmukli nogi, a przy tym będzie pasować do wielu stylizacji w zimowym klimacie. Pytanie tylko: jakie muszkieterki wybrać? Pamiętaj, dopasuj je do swoich potrzeb oraz stylu ubierania się.

Modne muszkieterki Kazar



Zawrotna kariera kozaków sięgających ponad kolano sprawiła, że z kultowego filmu „Pretty Women'' w ciągu ostatnich sezonów trafiły do mainstreamowej mody i nie budzą już dziś kontrowersji. Modne są zarówno te na obcasie, jak i muszkieterki na płaskiej podeszwie. Do swetrów oversize, krótkich płaszczy, tunik i sukienek są wprost idealne.

Przed zakupem modnych kozaków, wybierz odpowiedni model. Zwróć uwagę na materiał, z którego zostały wykonane. Do wyboru masz przede wszystkim efektowne i eleganckie, zamszowe muszkieterki. Niestety, takie buty sprawdzą się przy dobrych warunkach pogodowych. Jeśli chcesz nosić je zimą lub w czasie deszczu, to pamiętaj o zastosowaniu dobrego preparatu do impregnacji!

Alternatywą dla zamszowych są oczywiście skórzane kozaki za kolano, które odznaczają się odpornością na czynniki zewnętrzne i wytrzymałością. Takie buty będą idealną opcją na zimę, gdy pogoda nas nie rozpieszcza. Warto też zwrócić uwagę na to, czy cholewka została ocieplona. Docenisz to w mroźne dni!

Długie kozaki za kolano nie będą pasować do każdego typu kobiecej sylwetki. Zdecydowanie najlepiej prezentują się na wysokich, szczupłych kobietach. Jeśli masz większy rozmiar i zależy ci na noszeniu muszkieterek, to postaw na model z elastyczną cholewką, by mieć pewność, że będzie ci w nich wygodnie.

Podobna zasada dotyczy wyboru muszkieterek dla niskich pań, które marzą o tym, by wyglądać na wyższe. W tym przypadku poza stonowaną kolorystyką warto zdecydować się na kozaki na obcasie, by dodać sobie kilka centymetrów wzrostu.

