Mowa o muszkieterkach, czyli kozakach, które kończą się nad kolanem. Są niestety dość trudne w stylizacji, ale również bardzo efektowne, a przez wiele osób są uważana wręcz za wulgarne. Jednak nie ma najmniejszej wątpliwości, że to jedne z najseksowniejszych i najmodniejszych damskich butów.

Jakie buty będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019? Mamy aż 8 propozycji!

Buty z wysoką cholewką zdobyły popularność już w XIX wieku. Jednak dopiero szaleństwo na sukienki i spódnice mini, które było widoczne szczególnie w latach 60. XX wieku, wpłynęło na popularność wysokich kozaków. Obecnie ten model ma swoje wierne grono wielbicielek, ale również dość dużo przeciwniczek!

Muszkieterki na sezon jesień-zima 2018/2019

Muszkieterki wróciły do łask już rok temu. Po dłuższej nieobecności znów zagościły na światowych wybiegach i w kolekcjach znanych domów mody. W tym roku projektanci poszli nawet o krok dalej, bo najmodniejsze są kozaki, które sięgają (nawet) do połowy uda. A tak naprawdę im dłuższe, tym lepsze!

Aby ułatwić ci znalezienie idealnych kozaków za kolano, przejrzałyśmy ofertę znanych sieciówek i sklepów obuwniczych. Zobacz, co udało się nam znaleźć.

1. Muszkieterki na płaskiej podeszwie

Wygodna, a do tego bardzo kobiece propozycja dla przedstawicielek płci pięknej, które nie jeżdżą wszędzie samochodem. Możesz wybrać się do pracy, podbiec do autobusu, a później iść na randkę z ukochanym.

fot: od lewej - Czarne muszkieterki Kazar, cena, ok. 899 zł; Czarne muszkieterki Born2Be, cena, ok. 159,99 zł; Czarne kozaki na płaskiej podeszwie Stradivarius, cena, ok. 199 zł

2. Muszkieterki na słupku lub szpice

Jeżeli chcesz sobie dodać kilka centymetrów wzrostu, a dodatkowo wydłużyć optycznie nogi? Koniecznie wybierz model przylegający do nogi, który jest na m.in. 6 cm słupku lub szpilce i ma wydłużony nosek.

fot: od lewej - Kozaki za kolano na obcasie Zara, cena, ok. 259 zł; Czarne kozaki za kolano Badura, cena, ok. 589,99 zł; Czarne kozaki na obcasie Stradivarius, cena, ok. 199 zł

