Muszkieterki to wysokie kozaki damskie, których cholewka sięga za kolano. Obecnie to jedne z najmodniejszych kozaków. Co roku pojawiają się w kolekcjach jesienno-zimowych marek obuwniczych i sieciówek. To prawdziwy hit!

Stylizacje z muszkieterkami - inspiracje i poradnik

Kozaki za kolano są bardzo efektowne - optycznie wydłużają nogi, sprawiając, że sylwetka wygląda na smuklejszą. Podpowiadamy, jak stylizować muszkieterki zgodnie z najnowszymi trendami.

Wysokie kozaki doskonale pasują do wielu stylizacji. Można je łączyć z ubraniami w stylu eleganckim i casulaowym np. spodniami, spódnicami czy sukienkami. Rewelacyjnie wyglądają ze swetrami oversize, trenczami czy ponadczasowymi dżinsami.

Podpowiadamy, z czym nosić muszkieterki, by wyglądać szczupło i modnie:

Z obcisłymi spodniami np. typu legginsy czy rurki. Takie zestawienie sprawi, że nogi będą wyglądały na dłuższe. Nasz trik: wybierz model z wysokim stanem, dzięki temu zyskasz kilka dodatkowych centymetrów. Z krótką kurtką lub płaszczykiem. Dzięki temu odsłonisz nogi i skupisz na nich całą uwagę. Pamiętaj, by buty pasowały kolorystycznie do okrycia. Możesz również dopasować do koloru butów inne dodatki np. czapkę, szalik i rękawiczki. Do sukienki mini. Może być też spódnica. Ważne, by była nieco krótsza niż cholewka butów. To bardzo seksowne połączenie, które kusi, lecz... niczego nie odsłania!

