Mokasyny - wciąż modne

Mokasyny to buty, które mają długą i jakże ciekawą historię. Ich nazwa pochodzi z języka algonkińskiego, czyli grupy języków, którymi posługiwały się pierwotne ludy Ameryki Północnej. Początkowo miały zadanie chronić stopę, ale pozwalać jej czuć ziemię. Ich podeszwa była skórzana, a stopa czuła się w nich bardzo komfortowo. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a one same dorobiły się cholewki. Dzisiaj mokasyny to jedne z najpopularniejszych butów kobiecych. Pasują do wszystkiego, są wygodne i jak najbardziej na czasie.

Reklama

Więcej modnych butów i dodatków - sprawdź nasze shoppingi

Mokasyny, które początkowo charakteryzowały się mocnymi zdobieniami i charakterystycznymi dla Indian frędzlami, dzisiaj mają ze swoimi przodkami jedynie nazwę. Współczesny świat zaadaptował mokasyny na użytek dzisiejszy. Pochodnymi mokasynów są popularne od lat loafery, a nawet lordsy.

Modne trampki - z czym je dzisiaj nosimy?

1. czarne mokasyny H&M, ok. 149 zł, 2. mokasyny Wittchen, ok. 259 zł (wyprzedaż), 3. różowe mokasyny zamszowe New Look, ok. 159 zł, 4. niebieskie mokasyny Loft37, ok. 499 zł - kolaż Polki.pl

Mokasyny - jak je stylizować?

Współcześnie mokasyny zaliczane są do butów eleganckich. Jednak dzisiejsza moda pozwala na bardzo wiele. I tak, jak wcześniej było do pomyślenia, by łączyć je ze spodniami dresowymi, tak dzisiaj - jest to jedna z najgorętszych tendencji.

Mokasyny są świetną alternatywą do butów na obcasie. W stroju służbowym, oficjalnym, kiedy musimy być eleganckie możemy je łączyć ze spodniami garniturowymi lub garsonką. Są wygodniejsze i równie stylowe, co czółenka.

Na co dzień mokasyny możemy miksować w nonszalanckim stylu ze spodniami jeansowymi lub krótkimi spodenkami. Jedną z popularnych tendencji są znoszone mokasyny, tak jak dzieje się to w przypadku tenisówek. Buty, na których widać użytkowanie mają pewien indywidualny charakter. Dzięki temu stają się bardziej pożądane - przynajmniej w oczach stylistów i projektantów mody.

Mokasyny - gdzie je kupicie?

Niegdyś mokasyny damskie dostępne były jedynie w sklepach obuwniczych, dzisiaj wiele modeli znajdziecie również w znanych sieciówkach. Nasze modele, które trafiły do galerii, pochodzą z polskich sklepów. Mokasyny damskie w cenach wyprzedażowych znajdziecie jeszcze na stronie internetowej Wittchen. Zaś w niewygórowanych cenach modne mokasyny oferują m.in. H&M, New Look i Mango. Jeśli zaś zależy wam na wyjątkowości zachęcamy obejrzeć ofertę np. Loft37.

Reklama

Modne szpilki - nasze hity z polskich sklepów