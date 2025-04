Słowo „mokasyn” wywodzi się od algonkińskiego słowa, które oznacza „obuwie”. W 1600 r.p.n.e. nosili je Babilończycy, jednak to rdzennym Indianom przypisuje się ich rozsławienie. Dziś mokasyny nie mają sobie równych, jeśli chodzi o najlepsze i najmodniejsze buty na wiosnę. Ponadczasowe, wygodne i łatwe do wystylizowania. Dobrze wyglądają w codziennej wersji w parze z jeansami i t-shirtem, jak i w towarzystwie eleganckich garniturów. Jak się z nimi obchodzić, żeby uzyskać modny i stylowy look doskonale wiedzą dziewczyny z branży, u których ten charakterystyczny model zajmuje specjalne miejsce na półce.

Reklama

Dyrektorzy kreatywni światowych marek też o nich nie zapominają i co sezon poddają je małej transformacji - nadają nowy design i odświeżają krój. Oprócz prostych fasonów, na wybiegach możemy zobaczyć też takie na grubszej, traktorowej podeszwie lub z maxi detalami. Odważnie eksperymentują nie tylko z fasonem, ale również z materiałem i kolorem np. w sezonie wiosna-lato 2022 oprócz modeli w klasycznej czerni i wszystkich odcieniach brązu, modne będą mokasyny w pastelowych barwach.

3 modne stylizacje na wiosnę 2022: na co dzień, do pracy, na randkę

Kultowy i uwielbiany przez wszystkich - zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, jest skórzany uniseksowy model od włoskiego domu mody Gucci. Pierwszy model legendarnych butów z noskiem w kształcie migdała i wędzidełkiem wyprodukowany został w 1953r. Mokasyny Gucci są synonimem luksusu, klasy i dobrego smaku, nic więc dziwnego, że są obiektem pożądania każdego, kto interesuje się modą. Dla niektórych niestety wciąż pozostają w sferze marzeń i westchnień, ponieważ chcąc mieć taki elegancki i wysublimowany egzemplarz u siebie, trzeba przygotować się na wydatek rzędu 3,5tys., co może mocno nadszarpnąć budżet.

Jeżeli stan konta nie pozwala ci na takie zakupowe szaleństwo, mamy dobrą wiadomość - podobne modele znajdziesz w popularnych sieciówkach, gdzie za znacznie niższą cenę, dostaniesz też dobrą jakość. Takie, których zakup będzie dobrą inwestycją, znajdziesz m.in. w wiosennej ofercie Zary i Massimo Dutti.

Szukasz pomysłu, jak nosić mokasyny damskie? Zerknij na stylizacje modowych guru i zainspiruj się. To one tu rozdają karty i dyktują trendy.

Trendy wiosna-lato 2022: ramoneski. 4 top modele, które będą rządziły na ulicach

Stylizacje: mokasyny damskie + mini

Mokasyny damskie i ultrakrótka mini to zgrany duet, który świetnie sprawdzi się w cieplejsze dni. Połączenie tych dwóch wielkich trendów to przepis na jedną z najmodniejszych stylizacji w sezonie wiosna-lato 2022. Inspirując się modowymi it-girls sięgaj po mokasyny na traktorowej, masywnej podeszwie.

fot. Czarne mokasyny ze sprzączką H&M, cena: 129,99zł; Beżowe mokasyny Zara, cena: 159zł; Lakierowane mokasyny na podeszwie typu track Zara, cena: 199zł/materiały prasowe; ImaxTree/ AgencjaFree

Stylizacje: mokasyny damskie + garnitur

Mokasyny damskie dobrze wypadną też sparowane z garniturem w wersji XL. Komplety z marynarką oversize i szerokimi, długimi spodniami obowiązkowo łącz z mokasynami na platformie. Śmiało sięgaj też po modele w kolorze. Modne mokasyny w pastelowych odcieniach znajdziesz m.in. w wiosennym katalogu marki Stradivarius.

Modne sukienki na sezon wiosna-lato 2022: 6 modeli, które będziesz chciała mieć w swojej kolekcji

fot. Mokasyny na podeszwie typu track Zara, cena: 139zł; Pistacjowe mokasyny Stradivarius, cena: 139zł; Lakierowane mokasyny z frędzlami Mango, cena: 199zł /materiały prasowe; ImaxTree/ AgencjaFree

Stylizacje: mokasyny damskie + jeansy

Mokasyny damskie będą tez niezawodne w codziennych stylizacjach. Zakładaj je do jeansów z prostymi nogawkami lub do tzw. skinny jeans. Prosty i błyskawiczny sposób na stylowy look.

fot. Czarne mokasyny Massimo Dutti, cena: 399zł; Czarne skórzane mokasyny Mango, cena: 299zł; Czarne mokasyny z ćwiekami Stradivarius, cena: 139zł//materiały prasowe; ImaxTree/ AgencjaFree

Stylizacje: mokasyny damskie z kwadratowym noskiem

Oprócz klasycznych modeli z zaokrąglonym noskiem, serca dziewczyn zdobyły też te z kwadratowym wykończeniem. Mokasyny w tym stylu znajdziecie m.in. w ofercie marki HEGO’S Milano.

fot. Miętowe mokasyny z kwadratowym noskiem Renee, cena: ok. 90zl; Czarne mokasyny z kwadratowy noskiem HEGO’S Milano, cena: ok. 300zł; Kremowe mokasyny z kwadratowy noskiem HEGO’S Milano, cena: ok. 300zł/ materiały prasowe; ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Modne botki na sezon wiosna-lato 2022: 3 najbardziej stylowe modele

Modne baleriny na wiosnę 2022: te 3 modele będą hitem najbliższych miesięcy