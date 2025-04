Idzie nowy sezon dlatego zaczynamy myśleć o wiosennych zakupach. Mimo, że już mamy torebkę lub dwie, kolejna do kolekcji wcale nie będzie złym pomysłem. Właśnie dla tych, które wychodzą z tego założenia mamy kilkanaście modeli torebek, które znajdziecie w polskich sklepach. Zajrzałyśmy również do polskich marek, a także sklepów internetowych.

W naszym zestawieniu znajdziecie klasyczne modele w jasnych odcieniach beżu i pasteli, ale również odważniejsze w intensywnych barwach. Żółty, zieleń, pomarańcz to niektóre z topowych kolorów. W galerii znajdziecie również print - bez niego (w czasach kiedy maksymalizm jest hitem) się nie obejdziemy.

Zobaczcie najnowsze trendy! Jakie torebki są najmodniejsze?