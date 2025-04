Sylwetki torebek lansowane przez projektantów na sezon jesień-zima 2022/23, zaskakują różnorodnością. Na modowej scenie królowały zarówno klasyczne modele, jak i te o niekonwencjonalnych kształtach. Wzrok przyciągają tekstury, oryginalne detale i bogata kolorystyka..

Przeglądając raporty z wybiegów, znajdziemy m.in. torby obszyte futrem, mikro torebki mieszczące zaledwie smartfona i pomadkę, modele z widocznym logo, metaliczne oraz mieniące się tysiącem drobinek, niczym dyskotekowa kula. Za pośrednictwem Phillpa Pleina i francuskiego domu Dior, zostają też z nami na dłużej torby typu bowling, nawiązujące do kultowych amerykańskich torebek do kręgli. Jakie jeszcze torebki będziemy nosić na ramieniu w sezonie jesień-zima 2022/23? Zjedź w dół i zanurz się w najgorętszych trendach.

Spis treści:

Miękkie, pluszowe torby mogliśmy zobaczyć m.in. na pokazie Fendi, Blumarine, Act N1 oraz Loewe. Nie ma jednego określonego stylu — modne będą zarówno kopertówki, jak i mini torebki przypominające nam te z dziecięcych lat. Idealne do noszenia w chłodniejsze dni.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na modowej scenie triumfowały też kopertówki, w każdym wydaniu. Jill Sandler oraz Givenchy poszli w klasykę i zaproponowali skórzane modele ze ściągaczem, natomiast Loewe i Aboud Jammal obszyli je ciepłym pluszem. Będziemy wychodzić z nimi na miasto o każdej porze dnia i nocy.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W centrum uwagi będą również torby XL. Oprócz podstawowych modeli - klasycznych, skórzanych shopperek, pożądane będą też materiałowe oraz pikowane, w sportowym stylu. Z taką różnicą, że zamiast na siłownię, będą teraz stylowym dodatkiem do zimowego płaszcza.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Marki takie jak Salvatore Ferragamo, Loewe i Dion Lee, na nowo zdefiniowały torebki na łańcuszku. Najmodniejsze modele na sezon jesień-zima 2022/23, mają duże ogniwa i są monochromatyczne.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wygląda na to, że logowane torebki zostają z nami na dłużej. Modele w tym stylu mogliśmy zobaczyć m.in. na wybiegu u Chanel, Fendi, Givenchy i MiuMiu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Metaliczne torebki oraz te mieniące się tysiącami drobinek, będziemy nosić nie tylko w czasie karnawału i na imprezę, ale na co dzień. Od poniedziałku do niedzieli. W swoich kolekcjach uwzględniły je największe domy mody: Alexandre Vauthier, Giorgio Armani, Coperni i Georges Hobeika.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Modne w sezonie wiosna lato 2022 retro torby typu bowling, pozostają w trendach na kolejne miesiące. Zauważyłyśmy je m.in. na wybiegu francuskiego domu mody Dior, u Philippa Pleina i Miu Miu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W kontrze do pakowanych shopperek, w sezonie jesień-zima 2022/23 na fali będą też mini torebki, do których wrzucisz tylko to, co niezbędne, czyli: kartę, ulubioną szminkę i telefon.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jednym z najgorętszych trendów w chłodnych miesiącach, będą torebki o geometrycznych kształtach. W kolekcjach zaprezentował je włoski dom mody Trussardi, Weinsanto oraz Maitrepierre.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

