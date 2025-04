Okazuje się, że niewiele się zmieni. W trendach wciąż pozostają rzeczy, które nosimy od kilku sezonów. Modny będzie maksymalizm, im więcej, tym lepiej. Ten i nadchodzące sezony to raj dla kobiet kochających ekstrawagancję, a nawet ekscentryzm.

Mini torebki są hitem

Od lewej: Gucci i Emporio Rmani - fot. ONS.pl

Od jakiegoś czasu projektanci mody forsują pewien trend. A są nim mikrotorebki - torebeczki, które są czasem wielkości masywnego naszyjnika. Modne będą również w kolejnych sezonach. Szkoda tylko, że telefony są coraz większe, a torebki coraz mniejsze. Tendencja ta jest jedynie sugestią. Dla odmiany hitem jesieni i zimy będą również oversize'owe torby. Dla każdego coś dobrego :)

Torebki maxi

Jak wcześniej pisałyśmy, w przyszłym roku modne będą wciąż oversize'owe torebki. W tych pomieścimy już cały dobytek. Zatem jeśli należycie do tej grupy kobiet, która potrzebuje pojemnej torebki, to coś dla was. Gigantyczne, niemal przerysowane wersje można było oglądać na niezliczonej liczbie pokazów. Do miłośników tej mody należą m.in.: duet Proenza Schouler, Gucci, Michael Kors i Altuzarra.

Krokodyl

Najmodniejszą fakturą, które przewijała się przez wiele wybiegów topowych domów mody jest egzotyczna skóra krokodyla. Modele w tym klimacie znajdujemy w ofertach popularnych sieciówek od lat. Dlatego na pewno nie będziecie miały problemu z jej zakupem. Jesteśmy również pewne, że wiele z was w swojej kolekcji ma już torebki z krokodyla. Nie tego prawdziwego, oczywiście.

Od lewej: Gucci i Salvatore Ferragamo - fot. ONS.pl

Ozdobna rączka

Nowością, która weszła na szczyt trendów, jest ozdobna rączka. Torebki i torby damskie wysadzane kamieniami i różnego rodzaju aplikacjami są hitem od kilku sezonów. Dopiero teraz projektanci postawili na ten gadżet. Rączka czy pasek jesienią i zimą muszą być na bogato. Mogą być ozdobione futrem, wstążkami lub być w najróżniejszej formie. Na ozdobne rączki w nadchodzących sezonach stawiają m.in.: Fendi, Mulberry, Anjya Hindmarch i Alexander Wang.

Od lewej: Prada i Gucci - fot. ONS.pl

Codzienna kopertówka

Szczyt popularności w nadchodzących miesiącach będą miały kopertówki na dzień. Wersje eleganckich, wieczorowych torebek będą przechodzić swój renesans. Nie martwcie się jednak. Projektanci przewidzieli, że na co dzień potrzebujemy więcej rzeczy niż podczas wyjścia na wieczór. Dlatego w sklepach znajdziecie oversize'ową wersję, a także te z rączkami ułatwiającymi trzymanie.

Od lewej: Salvatore Ferragamo, Prada - fot. ONS.pl

Torebki x2

Ostatnią silną tendencją sezonu będą torebki x2 lub nawet, jak to jest w przypadku Gucci 3. Modele z ozdobnymi portfelikami i miniaturami były już modne w poprzednich sezonach. Jesienią i zimą wciąż będą hitem. Wszystko wpisuje się w trend im więcej, tym lepiej. Co wy na to?