Sztyblety buty, które nigdy nie wychodzą z mody. Ten fason możesz nosić przez cały rok. Pasują i do zwiewnych letnich sukienek, i do stylizacji jesiennych. Sprawdziłyśmy, jakie będą modne w nowym sezonie!

Reklama

Szukasz ciepłych i modnych butów na zimę? Zajrzyj na Modago.pl i znajdź idealne buty zimowe damskie.

Spis treści:

Sztyblety, czyli chelase boots to buty, które w pierwotnej swej wersji służyły Anglikom do jazdy konnej. Dzięki wyższej cholewce jeździec nie obcierał sobie łydek o brzuch zwierzęcia. Podobno w sztybletach chodziła nawet sama Królowa Wiktoria, a także cała jej świta. I tak też buty z królewskiego dworu weszły do codziennego użytku Brytyjczyków.

Do kanonu mody ulicznej sztyblety weszły w latach 60., między innymi za sprawą Beatlesów, którzy nosili je na co dzień i na koncerty. To dzięki nim na sztyblety mówi się także „beatelsówki". Dziś sztyblety to fason kultowy. Są na tyle uniwersalne i klasyczne, że uwielbiają je zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Sztyblety zwykle mają płaską podeszwę (obecnie modne są modele na grubszej, traperowej podeszwie) i cholewkę nieco za kostkę. Są pozbawione zamków, zapięć czy sznurówek. Ich wkładanie ułatwia guma wszyta po bokach oraz uchwyt umocowany z tyłu.

Niezmiennie królują sztyblety ze skóry naturalnej oraz zamszu. To spory wydatek, ale jeśli postawisz na klasyczny model, to możesz mieć pewność, że ponosisz je dłużej niż kilka miesięcy.

Wśród kolorów prym wiedzie czerń oraz ciepłe brązy. Jednak to nie jedyne, co oferują marki obuwnicze i sieciówki. Hitem tego sezonu są sztyblety w kolorze białym!

Na kolejnych stronach stylowe modele sztybletów z nowych kolekcji znanych marek.

Sztyblety najlepiej pasują do wąskich spodni lub legginsów. W takiej stylizacji nogi wyglądają obłędnie! Dobrze też prezentują się z falbaniastymi spódnicami i sukienkami w kwiaty, tworząc modny look w stylu boho. Idealnym dodatkiem do takich zestawów będzie oversize'owy sweter zarzucony na ramiona lub modna ramoneska.

Stylizacja utrzymana w duchu lat 90. - silny trend, który utrzymuje się już od kilku sezonów. Krótka, rozkloszowana spódniczka w kratę zestawiona z białymi sztybletami wygląda szałowo! To propozycja kierowana do tych dziewczyn, które nie boją się eksperymentować z modą.

Z kolei wkładając sztyblety do dżinsów, białej koszuli i beżowego trencza stworzysz szykowną i ponadczasową stylizację dla kobiet w każdym wieku.

Szukasz niedrogich, ale modnych butów na nadchodzący sezon? Sprawdź kody rabatowe Deichamnn i przekonaj się, ile możesz zaoszczędzić na najnowszych modelach!

Reklama

Czytaj także:

Styl boho - czym się charakteryzuje? Jak go nosić?

Spodnie chinos - kultowy model. Z czym je nosić?

Scrunchie - co to jest? Modny dodatek do włosów wrócił do łask