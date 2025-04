Szpilki na platformie to klasyczne buty, które nigdy nie wchodzą z mody. Mają swoje szerokie grono zwolenniczek, ponieważ są bardzo wygodne. Platforma powoduje, że wysoki obcas jest skrócony, co daje maksymalny komfort noszenia. Zobacz, jakie modele wpisują się w trendy na nowy sezon!

Najmodniejsze szpilki na platformie na jesień i zimę 2019/2020

To prawdopodobnie najwygodniejsze buty na obcasie. Są równie eleganckie, co klasyczne szpilki, lecz można je nosić przez wiele godzin bez obawy o ból nóg. Platforma zapewnia stabilizację, a jednocześnie dodaje centymetrów. To idealne buty dla niewysokich kobiet, które marzą, by dodać sobie wzrostu, lecz nie przepadają za tradycyjnymi obcasami.

W sezonie jesień-zima 2019/2020 w sklepach nie brakuje klasycznych modeli. W trendach jest nieśmiertelna czerń, która równie dobrze prezentuje się w połączeniu ze skórą licową, jak i z zamszem.

Jeśli wolisz coś mniej oczywistego, wybierz brąz lub bordo. Oba kolor pasują do jesiennych trendów. Będą dobrze wyglądać z wieloma stylizacjami w ciepłych barwach.

Miłośniczki ekstrawaganckich dodatków będą zachwycone szpilkami w metalicznych kolorach. Dokładnie takie pojawiły się w kolekcjach światowych projektantów. Można je zaliczyć do najmodniejszych butów sezonu. To doskonałe buty na wieczór, lecz zgodnie z trendami, można je nosić również na co dzień np. do jeansów.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Saint Laurent, Tom Ford

