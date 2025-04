Dawno minęły czasy, kiedy sportowe buty zakładałyśmy do biegania, do ćwiczeń i na szybki wypad do sklepu. Teraz nosimy je wszędzie i na każdą okazję. Pasują do jeansów, ale też świetnie przełamują sztywny charakter garnituru.

Wychodzimy z założenia, że oprócz klasyki - białych i czarnych sneakersów, które obowiązkowo powinny być w szafie każdej z nas (zawsze się sprawdzają!), warto mieć też parę w kolorze.

Przeglądając trendy na najbliższy sezon, mamy dobry argumenty do małego shoppingu.

Zerknij na naszą listę modnych sneakersów na sezon wiosna-lato 2022 i wybierz coś dla siebie.

Nasza rada? Celuj w zielony, który znalazł się na liście modnych kolorów wiosna/lato 2022 i wszystko wskazuje na to, że będzie w czołówce. Sneakersy w mocnym, nasyconym odcieniu świetnie wypadną w prostych, basic'owych stylizacjach lub total lookach. Niech będą głównym punktem całej stylizacji.





fot. Zara cena: 199zł; Calvin Klein cena: 399zł; Adidas ZenTIC cena: 469zł/materiały prasowe

Sneakersy w odcieniach brązu to kolejny must have na sezon wiosna-lato 2022. Nam szczególnie w oko wpadły te z metką Mercer. Ciekawy design i miks kolorów. Superstary w kolorze latte też zwróciły naszą uwagę. Początki tego modelu sięgają 1969r. i wciąż, niezmiennie od lat, są jednym z najczęściej wybieranych. Występują w różnych wersjach kolorystycznych, są wygodne, uniwersalne i na dodatek unisexy. Klasyka gatunku.

fot. adidas Originals Superstar cena: 399zł; Mercer cena: ok. 850zł; Steve Madden cena: 429zł/materiały prasowe

Czarne sneakersy są następne w kolejce, jeśli chodzi o wiosenną, zakupową wishlistę. Nam serce zabiło mocniej do czarnych, aksamitnych adidasów Fillig Pieces. Boisz się, że będą wyglądać zbyt ciężko w słoneczne dni? Postaw na model wykonany z siateczki z białą podeszwą. Taka kombinacja doda im lekkości.

fot. Pier One cena: 119zł; British Knights cena: ok. 200zł; Filling Pieces cena: ok. 450zł/materiały prasowe

Multikolorowe sneakersy to kolejny model, za którym warto się rozejrzeć podczas shoppingu. Świetnie uzupełnią i ożywią proste stylizacje. Patchworkowy model od hiszpańskiej marki Desigual to zdecydowanie nasz numer 1.

fot. Adidas cena: ok.400zł; Desigual cena: 439zł; DC Shoes cena: ok. 140zł/materiały prasowe

Białe sneakersy to absolutny must have na sezon wiosna-lato 2022. Naszym faworytem w tej kategorii są te z kolekcji niemieckiego, luksusowego domu mody JOOP!. Prosty fason, pastelowe kolory i nic więcej nie potrzeba.

fot. Kazar cena: ok. 250zł; JOOP! cena: ok.350zł; adidas Originals Superstar cena: 399zł/materiały prasowe

Coś innego niż klasyka? Błyszczące, cekinowe sneakersy pięknie będą się mienić w wiosennym słońcu i nie tylko! Super alternatywa do szpilek na wieczorny wypad do klubu z przyjaciółmi lub na randkę.

fot. Liu Jo cena: 649ł; Tamaris cena: 189zł; Calvin Klein cena: ok. 400zł

