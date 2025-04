Sneakersy to nic innego jak wygodne buty sportowe w nowoczesnym wydaniu. Pozornie nic nowego, ale tylko pozornie! Odkąd sneakersy opanowały pokazy mody znanych projektantów, przekonałyśmy się, że mogą być bardzo stylowe. To świetna alternatywa dla tenisówek, trampek, a nawet... szpilek! Dlaczego?

Sneakersy na sezon jesień-zima 2018/2019

Kochasz wygodę? To świetnie! Oznacza to, że sneakersy to buty właśnie dla ciebie. W tym sezonie popularne sieciówki oferują mnóstwo szalenie interesujących modeli. Szeroki wybór kolorystyki i spora różnorodność sprawiają, że każda kobiet znajdzie wśród nich coś dla siebie. W ofertach sklepów można znaleźć: sneakersy na koturnach, sneakersy na platformach oraz na płaskiej podeszwie. Jest z czego wybierać!

Do czego nosić sneakersy?

Jakie stylizacje ze sneakersami wyglądają dobrze? Wydawać by się mogło, że sneakersy pasują jedynie do sportowych stylizacji. Otóż nie! Obecnie sportowe buty nosi się nie tylko do dżinsów i t-shirtów, ale także... na wielkie wyjścia. Gwiazdy coraz chętnie zastępują nimi eleganckie szpilki. Połączenie klasycznej góry ze sneakersami tworzy niebanalny, nonszalancki look, który idealnie wpisuje się w obowiązujące trendy.

Sneakersy doskonale wyglądają ze spodniami odsłaniającymi kostki. Z kulotami prezentują się obłędnie! Ten rodzaj obuwia świetnie łączy się również ze... spódnicami i sukienkami. Ale uwaga, to połączenie, które wymaga sporego wyczucia mody! Nadal uważasz, że trend na sneakersy jest kontrowersyjny? ;)

Zobacz modne modele sneakersów na kolejnych stronach galerii!

