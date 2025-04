Najnowsze zdjęcie Katarzyny Zielińskiej wywołało mnóstwo emocji wśród jej fanów - i to tych bardzo pozytywnych! Jej obserwatorzy z Instagrama nie mogą się nadziwić temu, jak pięknie i młodo wygląda. Nie uszły ich uwadze także i klapki, na które zdecydowała się aktorka.

Katarzyna Zielińska w eleganckich czarnych płaskich klapkach na lato

Ten rodzaj obuwia to prawdziwy letni ideał. Klapki są wyjątkowo wygodne, a jednocześnie pasują na każdą okazję. Jak się okazuje - dosłownie każdą! Aktorka założyła je do... ucierania różanego cukru w makutrze.

Trzeba przyznać, że aktorka na tym zdjęciu faktycznie wygląda bardziej jak nastolatka niż dorosła kobieta z dwójką dzieci! Ten efektu dodatkowo potęguje urocza jeansowa sukienka-ogrodniczka.

Jeśli marzą ci się zaś klapki w stylu gwiazdy (na próżno niestety szukać informacji o ich pochodzeniu na jej Instagramie), znalazłyśmy bardzo podobny model. Te czarne skórzane klapki pochodzą z kolekcji marki Gioseppo i są obecnie na wyprzedaży, dzięki czemu zamiast 179 zł kosztują teraz 139 zł.

Klapki świetnie odnajdą się w casualowych stylizacjach - nie tylko z jeansową sukienką-ogrodniczką w stylu Katarzyny Zielińskiej. Załóż je do sukienki o długości midi lub mini - zaszalej z kolorem lub wzorami. Fenomenalnie będą też wyglądać w połączeniu z modnymi spodniami typu slouchy. Jeśli założysz do nich zwiewną białą koszulę, stworzysz look na każdą okazję.

Te klapki w stylu Katarzyny Zielińskiej z powodzeniem możesz założyć do weselnej kreacji - szczególnie jako buty na zmianę, gdy już będziesz mieć dosyć noszenia obcasów. Ich płaska podeszwa oraz miękkie skórzane paski sprawiają, że to jedna z najwygodniejszych butów na taką okazję.

