Czółenka na słupku to podstawa klasycznej garderoby. Są ponadczasowe, wygodne i sprawdzają się na wiele okazji. Z powodzeniem można je nosić do pracy, na randkę czy wieczorne wyjście. Dzięki stabilnemu obcasowi są znacznie bardziej komfortowe od szpilek. Sprawdź, jakie modele są modne w sezonie jesień-zima 2019/2020.

Jak nosić czółenka na słupku?

Te uniwersalne buty uchodzą za bardzo kanon elegancji. Wpisują się w nawet najbardziej restrykcyjny dress code. Są bardzo często wybierane jako buty do pracy, ponieważ efektownie wyglądają, a jednocześnie - w przeciwieństwie do szpilek - zapewniają komfort noszenia przez wiele godzin. Szeroki słupek nie tylko dodaje wzrostu, ale również jest bardzo wygodny.

Nie oznacza to jednak, że czółenka na słupku można nosić jedynie w eleganckich stylizacjach. Styliści zalecają, by łączyć je ze stylem casual. Świetnie wyglądają np. z jeansami z wysokim stanem w stylu lat 90. Dobierz do tego zestawu oversize'owy płaszcz i torebkę typu worek.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Czółenka na wygodnym słupku świetnie wyglądają również z innymi rodzajami spodni, np. szerokimi typu palazzo lub culotte. Taki look idealnie wpisuje się w trendy na sezon jesień-zima 2019/2020.

Tego typu obuwie będzie dobrym też uzupełnieniem wieczorowej kreacji. Nie tylko świetnie zgra się z wystrzałową sukienką, ale również... pozwoli przetańczyć całą noc.

Najmodniejsze modele na jesień 2019

Czółenka na słupku znalazły swoje miejsce wśród najmodniejszych butów na sezon jesień-zima 2019/2020. W nowych kolekcjach popularnych i luksusowych marek znalazło się wiele modnych modeli.

Nie brakuje klasycznych czółenek na słupku w kolorze czarnym, brązowym i nude. Takie buty będą pasować do wielu stylizacji. Stworzą biurowy zestaw z ołówkową spódnicą lub damskich garniturem.

Jeśli jednak wolisz coś bardziej w trendach, wybierz buty w zwierzęce wzory. Pójdź na całość lub zdecyduj się jedynie na ekstrawagancki akcent. Wybór należy do ciebie.

Na następnych stronach znajdziesz 10 najładniejszych czółenek na słupku z nowych kolekcji!

