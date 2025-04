Czółenka to eleganckie i praktyczne damskie buty, które mają nisko wyciętą cholewkę. Dzięki temu można je założyć i zdjąć jednym ruchem. Nie mają, ale też nie potrzebują, żadnego zapięcia. Ich klasyczny kształt można ozdabiać na wiele sposobów i łączyć z różnymi obcasami.

Wszystkie te zalety sprawiają, że czółenka są bardzo uniwersalne i od wielu lat pojawiają się w kolekcjach znanych projektantów oraz popularnych marek mających w swojej ofercie obuwie. W tym roku pojawiły się nawet w zestawieniu najmodniejszych butów na sezon wiosna-lato 2019!

Te elegancki buty na obcasie zdobyły popularność w latach 20. i 30. XX wieku. Właśnie wtedy damskie spódnice stawały się coraz krótsze, a kobiety zaczęły szukać butów, które nie będą skracały nóg. Okazało się, że czółenka sprawdzają się idealnie. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że odpowiednio dobrane potrafią optycznie wysmuklić sylwetkę. Z tego powodu proponujemy nosić je jak najczęściej.

Wkładasz wysokie obcasy i zmieniasz się! - Manolo Blahnik

Czółenka możesz nosić na co dzień (do formalnych i casualowych zestawów), ale sprawdzą się również w czasie wielkiego wyjścia. Idealnie będą współgrały z wieczorową sukienką do ziemi, ale również z mniej spektakularnym modelem o długości midi. Zobacz, jak czółenka noszą gwiazdy i zainspiruj się ich stylem.

fot: ONS.pl/ od lewej: Danuta Stenka, Małgorzata Kożuchowska, Anna Dec

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie każda kobieta lubi (i może) chodzić w butach na obcasie. Jeżeli należysz do tej grupy, to z pewnością spodobają ci się wygodne baleriny, które również mogą wyglądać kobieco i stylowo. My już mamy je w swoich szafach!

Pierwsza nasza propozycja to klasyczne czółenka w intensywnym kolorze. Te buty najlepiej będą wyglądały z minimalistycznymi zestawami - szerokie spodnie i gładki sweter wykonany z cienkiego materiału. Jeżeli planujesz je włożyć np. na wesele, to pamiętaj, że powinny być dominującym elementem stylizacji.

Idealnie wpisują się w najnowsze trendy! Do znudzenia powtarzamy, że zwierzęce motywy to jeden z najważniejszych trendów na sezon wiosna-lato 2019. Lamparcie cętki i wężowa skóra pojawiają się na sukienkach, spodniach, koszulach, torebkach i butach. Jeżeli lubisz się wyróżniać i stawiasz na oryginalne stylizacje, to ten model jest dla ciebie.

Pamiętaj, żeby tak charakterystyczne buty grały pierwsze skrzypce w stylizacji. Oczywiście wiemy, że łączenie rzeczy pozornie do siebie niepasujących jest na czasie, ale to trzeba umieć robić. Jeżeli nie czujesz się pewnie na tym gruncie, to wybieraj klasyczne zestawy i urozmaicaj je jednym oryginalnym dodatkiem.

Ten model przypadnie do gustu kobietom, które nie przepadają za wysokimi obcasami, ale mimo wszystko nie chcą z nich całkowicie rezygnować. Mają klasyczny krój i szeroki stabilny słupek. Noś je do cygaretek i klasycznej koszuli. Równie dobrze wypadną z bardzo modną sukienką w kwiaty.

Jeszcze kilka lat temu, napisałybyśmy, że taki rodzaj obuwia noszą jedynie kobiety dojrzałe. Dzisiaj nie ma to żadnego uzasadnienia. Przecież wiele młodych dziewczyn wybiera czółenka na niskim obcasie. Dlaczego? Bo są bardzo wygodne!

Efektowne i bardzo seksowne buty, które z pewnością nie spodobają się każdemu. Są wykonane ze skóry licowej, a 10 cm obcas sprawia, że sylwetka wydaje się szczuplejsza :) Do czego je nosić? Naszym zdaniem będą idealne do „małej czarnej”. Zamieściłyśmy je na tej liście jako ciekawostkę, bo ich cena nie zachęca. Jeżeli wpadły ci w oko, to udało się nam znaleźć kilka podobnych modeli w przystępnych cenach.

Ten model najbardziej przypadł nam do gustu! Buty z kolekcji marki Baldowski łączą w sobie wszystkie najważniejsze cechy idealnego obuwia. Są bardzo wygodne, eleganckie, wykonane z dobrej jakości materiałów, a do tego są połączeniem klasyki i nowoczesności, które uwielbiamy.

Możesz je zestawić z ołówkową spódnicą do połowy łydki i białą koszulą, ale równie dobrze będą wyglądały z jeansowymi rurkami, przylegającym topem i marynarką sięgającą za pupę.

Ekstrawaganckie, odważne, niecodzienne, rzucające się w oczy.... Mogłybyśmy tak wymieniać jeszcze bardzo długo, ale czy nie mają w sobie czegoś niezwykłego? Nie każdemu będą się podobały, ale z pewnością nie można przejść obok nich obojętnie.

My od jakiegoś czasu myślimy o zakupie butów z metalicznym połyskiem i chyba zostaniem przy klasycznych modelach, bo brokat to dla nas trochę za dużo. W kilku sklepach nawet udało się nam znaleźć ciekawe modele w dobrych cenach.

Na pierwszy rzut oka wyglądają dziwnie, ale bardzo dobrze prezentują się na nodze. Są na średniej wysokości obcasie, więc spokojnie możesz nosić je na co dzień. W tym modelu najważniejszy jest jednak kwadratowy czubek - to jeden z ważniejszych obuwniczych trendów tego sezonu.

Warto jednak zaznaczyć, że taki typ obuwia będzie znacznie lepiej wyglądał ze spodniami niż z sukienką czy spódnicą.

Urocze buty, które będą pasowały do koktajlowej sukienki. Mogą spodobać się również fashionistkom, które zestawią je z szerszymi spodniami z wysokim stanem i bluzką w intensywnym kolorze. To kontrowersyjna stylizacja, ale obecnie w modzie wszystko jest dozwolone!

W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że te czółenka mają bardzo niski obcas. Nic bardziej mylnego! Są na 8,5-centymetrowym obcasie. Naszym zdaniem to ich ogromny atut. Obcas o tej wysokości pozwala na swobodne poruszanie się (nawet kobietom, które nie mają wprawy w chodzeniu w butach na obcasie), a do tego nogi wydają się dłuższe.

To propozycja dla prawdziwych elegantek! Klasyczne buty na obcasie, które są zdobione połyskującą klamerką przypominającą ozdoby znajdujące się na szpilkach marki Manolo Blahnik. Ten model będzie pasował do damskich garniturów i sukienek midi. Buty są wykonane z zamszu, który naszym zdaniem wygląda znacznie lepiej niż klasyczna skóra.

Białe buty również pojawiły się w trendach na wiosnę i lato 2019. W naszym kraju mają bardzo złą sławę - są kojarzone z kiczem i tandetą. Jednak patrząc na te stylowe czółenka, ciężko nam się z tym zgodzić. Nie zrażaj się wysokim obcasem (10 cm), jest tak dobrze wyprofilowany, że chodzenie w tych butach jest przyjemnością.

A może szukasz butów na ślub? Ten model będzie idealny!

