Wśród modnych butów na wiosnę-lato 2022 są niemal same zachwycające (a przy tym nierzadko wygodne) modele. Królują buty z miękkiego, transparentnego plastiku - zarówno te na płaskiej podeszwie, jak i wysokiej szpilce. Obok nich szalenie modne są buty Mary Jane - na masywnym obcasie wykonane z lakierowanej skóry oraz szpilki zdobione futerkiem lub kolorowymi piórkami.

Reklama

Spis treści:

Absolutna nowość sezonu - plastikowe, obowiązkowo transparentne buty opanowały wiosenno-letnie wybiegi. Modne będą zarówno te na płaskiej podeszwie jak u Roberta Cavalli - z grubymi paskami i masywnymi klamerkami, jak i te na wyższym obcasie - dodatkowo zdobione błyszczącymi kamyczkami (różowa wersja od Versace jest zniewalająca)!

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Obcas francuski to taki, który jest szeroki tuż przy pięcie i lekko zwęża się ku dołowi, by przy samym fleku znów nieco się rozszerzyć. Takie modele pojawiły się m.in. u Loewe (zdjęcie po lewej) czy w kolekcji Bronx Banco (zdjęcie po prawej).

Obcas jest wygodny, kobiecy, nie tak zabójczy jak szpilka - ma około 7-8 cm, więc zdecydowanie nadaje się do codziennego noszenia.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Najwygodniejszy model wśród butów na wiosnę-lato 2022. Sandały na grubej podeszwie przestały być dodatkiem, który nosimy wyłącznie do luźnych szortów i to na wakacjach. Śmiało można zestawiać je z sukienką do pracy czy eleganckim kombinezonem.

Na wybiegach królowały modele z lakierowanej lub zamszowej skóry i w stonowanej kolorystyce - czarne, brązowe, beżowe, karmelowe. Sandały na grubej podeszwie warto dopisać na zakupową listę must have - podejrzewamy, że modne będą jeszcze kilka kolejnych sezonów.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Czółenka z odkrytą piętą to nasz hit. Szczególnie te w ślicznej, kobaltowej wersji od Laury Biagiotti (na wybiegach były też słonecznie żółte czy elektryzująco fioletowe modele).

Noś je do wszystkiego - sukienek, dżinsów i szortów. Ich kolejną zaletą jest nie tylko ich urok, ale i wygoda - niewysoki obcas pozwoli w nich przetrwać cały dzień.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Ekstremalnie wysoko wiązane sandały na obcasie pojawiły się w kolekcji Bronx Banco. Są trudne w noszeniu nie tylko ze względu na ich żmudne zakładanie - podkreślają niedoskonałości skóry i są po prostu niewygodne.

Ciut łaskawsze są te na płaskiej podeszwie i wiązane jedynie do kolan - takie rzymianki to najlepsze towarzystwo dla cienkich, wiskozowych sukienek w wersji maxi.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Szpilki zdobione kolorowymi piórkami lub futerkiem pojawiły się w kolekcji Ermanno Scervino (zdjęcie po lewej) i Fendi (zdjęcie po prawej). Trend dość kontrowersyjny (szczególnie w wersji futerkowej), ale idealny do wykorzystania przy większych okazjach.

Wyjście do opery? Wizyta w restauracji z okazji rocznicy ślubu? „Mała czarna" i subtelne szpilki zdobione miękkimi aplikacjami stworzą duet niebanalny i bardzo wytworny.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Mary Jane to buty z jednym lub kilkoma paskami przy kostce, najczęściej na wyższym, klockowatym obcasie. W sezonie wiosna-lato 2022 obowiązkowo muszą być wykonane z lakierowanej skóry - u Chanel występowały w wersji czarnej, w kolekcji Saint Sintra w czerwonej.

Najlepiej wyglądają do zwiewnych sukienek albo spodni 7/8, które eksponują kostkę.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Reklama

Czytaj także:

Modne paznokcie wiosna-lato 2022

Modny makijaż wiosna-lato 2022