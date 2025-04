Oryginalne nazwy, oryginalny look

Lordsy, loafery, weejunsy – pod tymi tajemniczymi nazwami kryją się stylowe modele damskiego obuwia na wiosnę, które już wiele lat temu zdobyły serca fashionistek. Wciąż nic nie wskazuje na to, by trend miał ulec zmianie – te uniwersalne rodzaje obuwia pojawiają się w coraz nowszych odsłonach, dzięki czemu można nimi uzupełnić wiele różnorodnych stylizacji. Przedstawione wyżej rodzaje nie bez kozery zostały wymienione obok siebie – mają one cechy wspólne, dlatego można je zakładać do podobnych outfitów. Płaska, lecz nieco grubsza podeszwa i zabudowana cholewka sprawiają, że buty są bardzo wygodne i odpowiednie na wczesną wiosnę, a zestawione z eleganckimi cygaretkami tworzą modny, nieco awangardowy look. Kolor, materiał, jaki posłużył do ich produkcji, ozdoby, a także oryginalne łączenia, charakterystyczne głównie dla weejunsów, to elementy, którymi buty różnią się od siebie, dzięki czemu jest duże prawdopodobieństwo, że któryś z zaprezentowanych modeli trafi w zróżnicowane gusta miłośniczek najnowszych trendów.

Przedstawione niżej lordsy będą świetnym wyborem dla tych pań, które lubią nieoczywiste rozwiązania, ponieważ buty te nieco różnią się od swoich klasycznych odpowiedników. Swój oryginalny wygląd zawdzięczają temu, że fenomenalnie łączą w sobie elegancki połysk lakierowanej skóry i grubą podeszwę z wyraźnym bieżnikiem, który jest rozpoznawalnym elementem obuwia sportowego. Aby buty wyglądały jeszcze okazalej, urozmaicono je grubą gumką, która dodatkowo spełnia inną ważną funkcję – ułatwia ich zakładanie.

Gruby obcas – powrót do przeszłości

"Block heels", czyli obcasy typu klocek to inspiracja modą lat 70. Pojawiały się one zarówno w sandałkach, jak i kozakach oraz wiosennych półbutach, a panie chętnie je nosiły do rozkloszowanych spódnic i zwiewnych sukienek. Podobnie jest i teraz! Buty na masywnym obcasie świetnie się prezentują z obszernymi elementami garderoby – oversizowe marynarki, luźne tuniki i swetry będą tworzyć z takimi butami modny i elegancki, a jednocześnie pełen swobody look. W tym sezonie podobnie jak w latach ubiegłych, na wielkomiejskich ulicach będą królować zamszowe lub nubukowe botki i kozaki na grubym obcasie, idealne na wczesną wiosnę. Są wygodne i stabilne, a przede wszystkim ultramodne – nie powinno ich zabraknąć w szafie pań, które cenią sobie uniwersalność. Można także pójść o krok dalej i sięgnąć po modele, które zostały stworzone w oparciu o modowe przełamania. Trampki na koturnie czy też trapery na obcasie zyskały aprobatę wielu miłośniczek mody, dlatego też podążając tym tropem, można sięgnąć po loafery na obcasie. Mimo że klasyczne modele tego typu butów posiadają płaską podeszwę, to jednak ich odpowiedniki na klocku wyglądają równie fenomenalnie. Urozmaicone niewielkim frędzlem, nawiązują do motywów indiańskich i azteckich, dlatego dobierając do nich szal w tego typu wzory, będzie można uzyskać pełną harmonii stylizację, w której wszystko jest dopięte na ostatni guzik.

Mokasyny, czyli buty z historią

Początki mokasynów są ściśle związane z kulturą indiańską. Prowizoryczne obuwie Indian, mimo swojej prostoty, było bardzo wygodne i uniwersalne, dzięki czemu chętnie zaczęli je nosić także biali osadnicy. Buty przetrwały do dziś, a wraz z upływem lat, stopniowo przybierały swój współczesny wygląd. Obecnie są one synonimem sportowej elegancji i świetnie wyglądają z wiosennymi i letnimi outfitami. Zgodnie z opinią stylistów, mokasyny najlepiej będą się prezentować ze spodniami, najlepiej o długości 7/8 i tymi podwiniętymi do kostek, a także ze zwiewnymi sukienkami sięgającymi tuż przed kolano. Modny, a przede wszystkim pełen swobody look z mokasynami w roli głównej, stworzą także dżinsowe ogrodniczki i duży, przeciwsłoneczny kapelusz – idealny outfit na urlop.

