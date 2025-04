Nasze hity - buty na jesień 2016

Niestety wyprzedaże dobiegły końca. Przynajmniej w większości sklepów - jedyne, co nam zostało to zakupy po standardowych cenach... ? My właśnie wybrałyśmy się na shopping - póki co wirtualny. Wybrałyśmy 10 modeli butów, które wyjątkowo przypadły nam do gustu. Teraz tylko przyszło nam trafić 6-tkę w totka!

Poznaj jesienne trendy w obuwiu

Na pierwszy rzut idą sportowe buty New Balance. Marka na sezon jesienno-zimowy przygotowała kolekcję - limitowanych modeli WLZANT i WL574, które tworzą damską linię Rose Gold. Nam najbardziej w oko wpadły te w jasnej wersji.

Hitem sezonu będą również botki na charakterystycznym, okrągłym słupku. Nasz metaliczny wybór pochodzi z nowej kolekcji New Look.Na wieczory wybrałyśmy czerwone - wyglądające na bardzo wygodne - czółenka Gino Rossi. A na co dzień do biegania po mieście, fantastyczne złote ciżemki z H&M. Te ostatnie występują też w innych wersjach kolorystycznych.

1. botki New Look, ok. 189 zł, 2. płaskie buty H&M, ok. 139 zł, 3. czółenka Gino Rossi, ok. 449 zł, 4. buty sportowe New Balance z kolekcji Rose Gold

Nasz kolejny wybór, to taka tęsknota za latem, które właśnie nam się kończy. Pochodząca z Holandii projektantka i graficzka Caroll "Careaux" Lynn, w sezonie jesień-zima 2016/2017 połączyła siły z Puma, uzyskując niepowtarzalny efekt. Kobieca, kwiatowa kolekcja obfituje w boskie grafiki, które znalazły się zarówno na butach, jak i ubraniach.

Obok nich hitem są inspirowane Gucci chodaki z futerkiem od EMU Australia. Ekstrawaganckie i doskonałe na początek jesieni. Podobnie jak stylowe mokasyny z naturalnej skóry od polskiej marki Loft37.

Do tych butów należy rok 2016

6. buty sportowe Puma Careaux, 7. chodaki EMU Australia, 8. mokasyny Loft37, ok. 490 zł

A na koniec, prawdziwe cacko z nowej kolekcji polskiej marki Badura. Skórzane mokasyny utrzymane w mocnym trendzie - męskim, pasować będą do wielu stylizacji. Zarówno tych do pracy jak i na co dzień.

Podobnie jak nonszalancki aksamit. Bez niego nie obejdziemy się w tym sezonie. A na koniec modne i bardzo wygodne botki z modną fakturą od Ecco.