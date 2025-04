Modne botki warto mieć w jesiennej garderobie. Są wygodne, praktyczne i stylowe. Nasza propozycja na jesień 2020 to buty z Zary. Beżowe botki świetnie sprawdzą zarówno do pracy, na zakupy czy weekendowy wypad.

Zamszowe botki z Zary to nowy bestseller

Botki wykonane są z naturalnego zamszu w kolorze beżowym. Mają elastyczną cholewkę ze wstawkami po bokach, a także owalny nosek. Obcas o wysokości 4,5 cm zapewnia wygodę przy codziennym noszeniu, a elastyczna wkładka wykonana z pianki lateksowej dodatkowo zwiększą komfort użytkowania.

Buty są dostępne w rozmiarach od 35 do 42. Ich cena to 199,00 zł. Można je kupić w sklepach stacjonarnych oraz online.

Do czego pasują zamszowe botki? Niemal do wszystkiego. To ponadczasowe, klasyczne i uniwersalne buty, który można nosić na wiele sposobów. Doskonale pasują do sukienek w stylu boho, z kwiatowymi nadrukami, falbankami i frędzlami. Idealnym uzupełnieniem takiej stylizacji będzie jeansowa kurtka.

Zamszowe botki dobrze wyglądają również do jeansów. Szczególnie modnych obecnie spodni z nogawkami do kostki. Do tego możesz dobrać dzianinowy golf (dzianina i zamsz to zgrany duet), sportową bluzę lub klasyczną białą bluzkę.

Niebanalnie będzie wyglądał zestaw ze spodniami typu kuloty. Jednak należy uważać z tym połączeniem, ponieważ może ono optycznie skracać sylwetkę. Aby zniwelować ten efekt, góra stylizacji powinna być blisko ciała. W tym celu sprawdzi się np. dopasowane body.

