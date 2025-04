Kolekcja na jesień 2020 już jest w Zarze. W ofercie pojawiły się m.in. modne botki, które idealnie wpisują się w trendy na nowy sezon. To może być bestseller sezonu jesiennego.

Reklama

Sznurowane botki z Zary w kolorze nude

Najmodniejsze botki jesieni 2020 wykonane są ze skóry naturalnej w kolorze nude. Ten kolor ma dużą zaletę, ponieważ optycznie wydłuża nogi. Oczywiście pod warunkiem, że nosimy go bez rajstop lub z rajstopami w kolorze cielistym.

Buty mają modne sznurowanie, które w sezonie jesień-zima 2020/2021 będzie bardzo hot. Na uwagę zasługują również: modne kwadratowe noski w stylu lat 90., a także szeroki obcas obleczony skórą. Ma optymalną wysokość 7,1 cm. Świetnie wygląda, a do tego sprawia, że buty są bardzo wygodne.

Cena butów to 259,00 zł. Są dostępne w rozmiarach 35-42. Można je kupić w salonach stacjonarnych oraz sklepie internetowym Zary. Niewątpliwie będzie to hit Instagrama, ponieważ już widać wzrost zainteresowania tym modelem.

Jak nosić sznurowane botki? Modnie jest łączyć je z jeansami z wysokim stanem oraz nogawkami do kostek. Górę stylizacji może stanowić t-shirt z nadrukiem, golf, sweter lub stylowa bluza oversize.

Bardziej klasycznym zestawem będzie duet ze spódnicą np. rozkloszowaną w stylu retro lub ołówkową. Dobierz do tego dopasowane body, by sylwetka wyglądała smukło. Do stylizacji koniecznie dodaj biżuterię z perłami, które obecnie przeżywają swój modowy renesans.

Reklama

Więcej modnych ubrań z Zary:

Zara jesień 2020. Modna marynarka w kratę hitem nowego sezonu

Kopertowa sukienka z Zary za 99 zł hitem nowej kolekcji. Dzięki niej będziesz miała talię osy

Sukienka w groszki z Zary to hit Instagrama. Ten model to nowy bestseller