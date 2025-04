Botki to jeden z podstawowych elementów, które muszą się znaleźć w zimowej szafie. A musimy przyznać, że już dawno w sklepach nie było tylu fantastycznych opcji.

W tym sezonie projektanci, a co za tym idzie marki zaszalały i popłynęły z trendowym nurtem. A ten nurt popchnął nas w stronę totalnego szaleństwa. Nawet klasyczne modele nabrały nowego smaczku. W sklepach znajdziecie aksamity, lakierki, odważne wzory, ozdobne obcasy i aplikacje. Skusicie się?

Poznaj topowe trendy w obuwiu na jesień