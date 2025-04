Wśród modnych botków na jesień i zimę 2021/22 mamy zróżnicowane propozycje. Modna jest zarówno klasyka w postaci eleganckich botków na niskim, grubszym obcasie, jak i niebanalne i odważne botki na masywnej podeszwie. Te drugie pojawiły się obecnie w ofercie wielu marek premium jak Prada czy Bottega Veneta. Poznaj najważniejsze trendy sezonu i wybierz coś dla siebie!

Zacznijmy od eleganckiej klasyki. Botki na niskim, kwadratowym obcasie, to doskonały wybór dla każdej kobiety, która ceni sobie ponadczasowość i uniwersalność. Takie buty dopasują się do większości stylizacji. Możesz je nosić z sukienką albo z ulubionymi jeansami. Idealne do pracy i na co dzień. Niski obcas jest stylowy i stabilny. Zapewnia komfort noszenia. Koniecznie je wypróbuj!

fot. Botki na niskim obcasie Quazi / eobuwie.com.pl

Kolejnym hitem sezonu są botki trapery. To idealne buty dla każdej miłośniczki wygodnych i stylowych butów. Stabilna, traktorkowa podeszwa sprawia, że poradzą sobie nawet ze śliską nawierzchnią w trakcie mroźniej zimy. Możesz je nosić do ulubionych spodni, ale dobrze wyglądają również z sukienką czy spódnicą. My polecamy beżowy model Jenny Fairy.

fot. Trapery damskie Jenny Fairy / eobuwie.com.pl

W sezonie jesień-zima 2021/22 bardzo popularne są botki lakierowane. Lakierowany materiał wygląda niebanalnie i podkręca stylizację. Takie buty będą w centrum uwagi i stanowią wisienkę na torcie. Do wyboru masz modele na obcasie albo lakierowane trapery. My polecamy bardzo stylowe botki Gino Rossi na niskim obcasie w najmodniejszym kolorze sezonu. Idealne do eleganckich spodni w kratę albo do pięknej sukienki w kwiaty. Bardzo efektowne!

fot. Lakierowane botki Gino Rossi / eobuwie.com.pl

Botki na masywnej, traktorkowej podeszwie to trend dla koneserek oryginalnie wyglądających butów. Jeśli lubisz odważne dodatki, to pokochasz te buty. Niektóre modele ozdobione są grubym łańcuchem w stylu botków Bottega Veneta. Takie modele pojawiły się w ofercie wielu znanych marek. Wyglądają idealnie ze zwiewną sukienką. My polecamy model Born2be w jasnobeżowym kolorze ze złotym łańcuchem.

fot. Masywne botki Born2be / born2be.pl

Na liście modnych butów na jesień i zimę 2021 nie mogło zabraknąć botków motocyklowych, które cieszą się popularnością już od kilku sezonów. Zazwyczaj dostaniemy je w kolorze czarnym. Ich cechą charakterystyczną są ćwieki, dżety, łańcuszki albo zapięcie na kilka pasków. Mogą być na obcasie albo na płaskiej podeszwie. Często pojawiają się także w wersji sznurowanej. Dużo stylowych botków motocyklowych znajdziemy w ofercie DeeZee.

fot. Botki motocyklowe Deezee / eobuwie.com.pl

