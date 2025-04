Z elastyczną cholewką, w zwierzęce wzory, metaliczne oraz klasyczne czarne - takie botki na obcasie będą modne w sezonie jesień-zima 2019/2020. Są eleganckie, kobiece i bardzo w trendach.

Można je nosić do pracy oraz na wieczór. Wybrałyśmy 10 modeli z nowych kolekcji znanych marek. Podpowiadamy również, jak stylizować te szalenie modne buty!

Najmodniejsze botki na jesień i zimę 2019/2020

Wybór wzorów i kolorów jest ogromny, lecz spośród nich udało się wytypować najważniejsze trendy. Nowy sezon niepodzielnie należy do modnych botków ze spiczastymi noskami.

Na topie są wygodne botki na słupku. Jednak prym wiodą modele z cieniutkim obcasem. Może być wysoki lub niski - wedle upodobań - ważne, aby był smukły i subtelny. Tego typu obcas sprawia, że sylwetka wygląda bardzo zgrabnie.

Wśród najmodniejszych butów na sezonu znalazły się tzw. skarpetkowe botki, czyli buty z elastyczną cholewką, przypominającą rajstopę.

Jeśli chodzi o kolory, to wciąż na topie jest nieśmiertelna czerń. Wśród brązów na prowadzenie wysuwa się smakowity karmel.

W trendach są również bardziej wyraziste kolory: czerwień, srebro i złoto, także zwierzęce wzory, bez których trudno wyobrazić sobie nowy sezon.

10 stylowych modeli botków na obcasie znajdziesz na następnych stronach!

Z czym nosić botki na obcasie?

Buty na obcasie dość jednoznacznie kojarzą się ze stylem eleganckim. Wysokie obcasy nieodłącznie łączą się z kobiecymi spódnicami, sukienkami oraz damskimi garniturami. To ponadczasowe zestawy, które nigdy nie wychodzą z mody.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jednak w tym sezonie projektanci i styliści proponują, by nieco zaszaleć. Zalecają, by botki na obcasie nosić jako dodatek do stylu casualowego. Tego typu buty doskonale pasują do niezobowiązujących jeansów np. z postrzępionymi nogawkami. Szczególnie, jeśli botki mają dopasowaną cholewkę, którą chowa się pod nogawką.

Ale to nie wszystko! Odważniejsze panie, mogą spróbować odwrotnego zestawienia. Pojawił się również trend, by wkładać nogawki spodni do butów z szeroką cholewką. Ale uwaga, ten trik może optycznie skracać nogi, więc polecamy go raczej wysokim kobietom.

