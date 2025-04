Romantyzm jest nadal w modzie. Styl jest staranny, skoordynowany i zabawny, z ładnymi odcieniami akwarelowymi i jasnymi, neutralnymi barwami. Ale to nie jedyny styl w tym sezonie. Ascetyczna prostota i krawiectwo mundurowe, a także wpływy sportowe i futurystyczne są co najmniej tak samo istotne.

"Jeśli chodzi o styl, to obecnie panuje w modzie swobodna różnorodność. Nasi twórczy klienci mają nieskończenie wiele możliwości wyrażania siebie, co dla projektantów H&M stanowi niesamowitą inspirację. W projektowaniu i produkcji uwzględniamy zrównoważony rozwój i inwestujemy w materiały ekologiczne" – mówi Ann-Sofie Johansson, szefowa działu projektów H&M.

INSPIRACJE w kolekcji wiosna/lato 2009 marki H&M

Retro-romantyzm

Najważniejsze odniesienia retro w tym sezonie to romantyzm i elegancja. Dominują sukienki i szerokie spódniczki z podkreśloną talią, kobiece bluzeczki, dobrze skrojone kurtki i marynarki, koszule i obowiązkowe klasyki - spodnie z lekkiej bawełny, dżinsy i T-shirty.

Ponadczasowe krawiectwo

Sylwetki są proste, często o krojach unisex, z detalami i cięciami zaczerpniętymi z mundurów w eleganckim stylu paryskiego „Le Safari” z lat 70. XX w. Modele są ascetyczne, zarówno z sylwetką przeskalowaną, jak i minimalistyczną oraz z marszczeniami. Jednak aktualność strojów tej wiosny zawdzięczamy głównie nowym mieszankom materiałów o nowych wykończeniach oraz materiałom technicznym i ekologicznym.

Sztuka i architektura

Architektoniczne formy i proporcje wciąż inspirują projektantów, na równi z eksperymentalno-futurystyczną, a nawet ekscentryczną postawą. Widać to w odniesieniach do świata artystów - począwszy od stylu znanych ikon sztuki, jak August Strindberg i David Hockney, po barwne motywy i wzory inspirowane historyczną i współczesną architekturą i sztuką.

Sylwetki

Wąskie, ale swobodne, eksperymenty z nowymi kształtami i proporcjami, obszerne lub kształtne z podkreśloną talią.

Kolory

Biel i jej odcienie. Ciepłe tonacje beżu. Koral. Nasycone, transparentnie akwarelowe lub bladopastelowe błękity, zielenie, róże i żółcienie.

Wzory i nadruki

Kwiaty, plamki, kratki, paski, motywy botaniczne, wzory i nadruki inspirowane sztuką, wzory zwierzęce i nadruki graficzne.

Materiały

Mieszanki materiałów naturalnych lub naturalnych z syntetykami i materiałami ekologicznymi, koronki, tkaniny przezroczyste lub z teksturą, błyszczące tkaniny, takie jak jedwab i poliester, tkaniny wyblakłe i „znoszone”, dżersej, klasyczne bawełny, lny, cienki dżins i batyst.

Detale

Plisy, marszczenia i karczki, podwinięte nogawki i rękawy, długości trzy-czwarte, bez kołnierzyków, stójki, kołnierze szalowe, dekolty w łódkę, detale mundurowe.

Kluczowe elementy

Panie: spódnice – szerokie lub ołówkowe, do kolan albo do kostek. Sukienki obszerne, w stylu lat 50. z zaznaczoną talią, sukienka futerał lub szmizjerka. Marynarki klasyczne lub krótkie, do sukienek. Romantyczne bluzeczki i koszule. T-shirty. Podwinięte nogawki luźnych bawełnianych spodni.

Panowie: eleganckie szorty, wzorzyste koszule, luźne spodnie do kostek, stroje inspirowane nocną bielizną. Kolorowe marynarki, czasami we wzory, nylonowe krótkie kurtki, tuniki, płaszcze do kolan z materiałów inspirowanych sportem, wzorzyste T-shirty i kamizelki.

Dodatki

Panie: paski, kopertówki, kolczyki, bransoletki, pantofelki bez pięty i apaszki.

Panowie: szaliki, nylonowe torby, okulary słoneczne w metalowych oprawkach, sandały, trampki i wąskie paski.

Kolekcja damska, męska i dziecięca marki H&M uszyta z bawełny ekologicznej na sezon wiosna/lato 2009.