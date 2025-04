Jesienna moda to przede wszystkim brązy, beże, szarości i czernie. W Lidlu pojawiły się ponadczasowe buty na jesień w ciepłym odcieniu brązu zapinane na suwak od wewnątrz. Są świetne na co dzień do casualowych stylizacji rodem z Instagrama.

Modne buty na jesień za 69,90 zł

Najsilniejszymi trendami na jesień są najczęściej kolory: w tym sezonie odstaw czerń i szarość na korzyść ciepłych tonacji - brązu i beżu. Od kilku sezonów obserwujemy w modzie tendencje do noszenia przeskalowanych beżowych płaszczy, a do tego botków w brązowym kolorze. Modny camelowy płaszcz dostaniesz za grosze w H&M, a w buty na jesień proponujemy zaopatrzyć się w Lidlu. Są wykonane z materiału, mają antypoślizgową podeszwę i świetny fason.

Botki z Lidla wyróżnia wspomniany już modny brązowy kolor, lecz także uniwersalne zapięcie na suwak od wewnątrz oraz wstawka z elastycznej gumy na wysokości kostki. Oba te dodatki ułatwiają wkładanie i zdejmowanie butów, które dzięki temu dłużej zachowują fason. Nogi wyglądają prezentują się w nich zgrabnie i pomimo faktu, że buty są płaskie, to bez problemu można nosić je ze spódnicami i sukienkami, np. spódnicą w panterkę z H&M, która jest hitem Instagrama.

My uwielbiamy uniseksowy look i ubrania zapożyczone z męskiej szafy - takie tendencje widać także na wybiegach mody. Dlatego botki z Lidla widziałybyśmy w towarzystwie dżinsów w klasycznym odcieniu, luźnego ciepłego swetra oraz bestsellerowej oversize'owej marynarki w kratę z Zary.

