Jesienna moda jak co roku obfituje w słoneczne odcienie żółtego, bordo czy ciepłe beże, ale pojawiają się też takie perełki, które dodają im blasku! Myślimy tu o metalicznych srebrnych i złotych botkach na słupku – dodatku, który przełamuje klasyczne stroje i czyni je oryginalnymi.

Jakie buty będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019? Mamy aż 8 propozycji!

Metaliczne botki na słupku pojawiły się na pokazach jesień/zima 2018/2019 u wielu światowych projektantów, m.in. u Altuzarra, Calvina Kleina, Casadei czy Dolce and Gabbana lub Chanel. Trend ten od razu podchwyciły popularne sieciówki, więc z pewnością uda wam się kupić je po atrakcyjnych cenach.

Dlaczego są tak popularne?

Dzięki niemal kosmicznemu błyskowi botki wyglądają niebanalnie i zwracają na siebie uwagę. Nie można im też odmówić szczypty seksapilu i zadziorności. To, że ich obcas jest grubszy i stabilniejszy sprawia, że doskonale sprawdzają się jako buty miejskie na co dzień. Gdyby do takich metalicznych botków dodać szpilkę – byłyby z pewnością mniej uniwersalne, może nawet ciut wyzywające. Botki na słupku w odcieniach srebra i złota wydają się być idealną opcją.

Jak je nosić?

Odważnie! Fashionistki zakładają je do codziennych strojów: dżinsów, kurtek bomberek, ale też dłuższych spódnic solejek czy aksamitnych sukienek. Metaliczne botki na słupku, zarówno srebrne, jak i złote doskonale pasują do granatów, szarości, czerni czy beży – dzięki nim stroje wyglądają nowocześniej i ciekawiej.

A jak łączyć z dodatkami?

Nie sil się na dobieranie do nich równie lśniącej torebki. Lepiej pozwolić im być mocnym akcentem stroju. Możesz za to nawiązać do metalicznego błysku dodając do kreacji srebrną czy złotą biżuterię.

Metaliczne botki idealnie pasują do monochromatycznych strojów lub modnych ostatnio kreacji w stylu color blocking. Można też, na zasadzie kontrastu, połączyć je ze z wzorzystymi tkaninami – spróbuj połączyć je z miękkim, kraciastym długim płaszczem czy haftowaną bomberką.

