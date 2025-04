Na odpinanych łańcuszkach, zawrotnie kolorowe, w rozmiarze XS, w stylu lady lub sielskim… Zobacz, jakie torebki wzbogacą twój styl na wiosnę i lato 2021.

Reklama

Do samodzielnego tworzenia

Minęły czasy, gdy dyktatorzy mody mówili kobietom, jak dokładnie mają wyglądać. Teraz możesz dopasowywać modę do swoich potrzeb i nastrojów, tworząc unikatowe dodatki czy ubrania. Jest to łatwe dzięki nowym torebkom od Wittchen. Znajdziesz w nich wymienne paski, doczepiane saszetki, odpinane ozdoby czy różne sposoby noszenia.

Podobają ci się torebki na grubych łańcuchach, ale nie pasują na spotkanie biznesowe, na które się wybierasz? Zastąp strojny łańcuch prostym paskiem do przerzucenia przez ramię. A od modnej torebki w kształcie rogala odepnij doczepioną jak brelok saszetkę i wrzuć ją do środka albo… używaj całkiem osobno. Lubisz i torebki listonoszki, i nerki na pas? Możesz mieć i to, i to dzięki torebce 2 w 1.

Różowa nerka-listonoszka

Torebka 2 w 1 to jeden z najciekawszych trendów w nadchodzącym sezonie. Rano możesz zabrać ze sobą klasyczną listonoszkę na łańcuszku, a wieczorem doczepić do niej pas na biodra i przekształcić ją w praktyczną nerkę, którą weźmiesz na rower.

Damska torba z saszetką

Dość mała, ale niezwykle efektowna torebka crossbody, która doda szyku każdemu strojowi. Jest uszyta z miękkiej i przyjemnej w dotyku ekoskóry. Fason w kształcie rogala uzupełnia doczepiana saszetka i złoty łańcuszek – detale, które skupiają na sobie spojrzenia. W środku torebka ma dwie kieszonki, z czego jedna zamykana jest na suwak.

Damska torebka worek

Ta przykuwająca wzrok damska torebka worek jest odpowiedzią na najnowsze trendy. Zwróć uwagę na szylkretowy łańcuch o grubych ogniwach, który doda wyrazu nawet najprostszym strojom w rodzaju białego t-shirtu i spódniczki mini. W takim wydaniu może spełniać funkcję torebki na ważne wyjścia.

W energetycznych kolorach

Optymistyczne żółcienie i pomarańcze, pełne mocy karminy i róże, biele i błękity w kolorze wiosennego nieba… w Wittchen znajdzie coś dla siebie każda kobieta spragniona koloru po długiej zimie.

Bo nie od dziś wiadomo, że intensywne barwy poprawiają nastrój (prawdopodobnie) równie skutecznie co mieszanka witamin. A przy tym naprawdę świetnie wyglądają, zwłaszcza w połączeniu z neutralami, na przykład beżowym trenczem czy białymi dżinsami.

Torebka shopperka

Piękna klasyczna torebka, która doda elegancji do twojej garderoby. W środku znajdziesz dużo miejsca na rzeczy osobiste, które z łatwością uporządkujesz w dwóch komorach i licznych kieszonkach. Torebka zmieści również dokumenty w formacie A4.

Listonoszka okrągła

Minimalistyczna, okrągła damska torebka na długim, regulowanym pasku. Ma geometryczny kształt, jednocześnie interesujący i ponadczasowy. Listonoszka jest niewielka, ale zmieści najpotrzebniejsze rzeczy: telefon, portfel czy klucze.

Damska listonoszka z łańcuszkiem

Listonoszka z łańcuszkiem ma kształt półksiężyca z przeszyciem na froncie, które układa się w drugi półksiężyc. Uwagę zwraca także bardzo ciekawe rozwiązanie: pasek od listonoszki – z łańcuszka i z ekoskóry – możesz zaczepić na dwóch różnych wysokościach.

Damska listonoszka podłużna

Ta niewielka, ale efektowna torebka na ramię będzie wysmakowanym zwieńczeniem każdego stroju. Jej zaokrąglona klapa z podwójną stębnówką nawiązuje do toreb saddle bag, czyli jeździeckich. Jej krój jest jednocześnie modny i ponadczasowy, możesz być pewna, że za kilka lat będzie wyglądała tak samo świeżo.

Odpowiednie dla prawdziwej lady

Eleganckie, bezpardonowo kobiece i przykuwające wzrok… takie torebki mogłaby nosić Lady Di! W tym sezonie w Witchenn znajdziesz torebki o kobiecych fasonach kuferków i z ozdobami: szerokimi paskami, klamerkami czy kontrastowymi kieszeniami. To styl torebek znany z looków największych elegantek wszechczasów.

A co najlepsze, klasycznie szykowną torebkę możesz nosić nie tylko do sukienek, lecz również do koszul i dżinsów z męskiej szafy.

Klasyczna listonoszka

Ta klasyczna listonoszka to ukłon w stronę minimalizmu w bardzo kobiecym wydaniu. Możesz być pewna, że pomimo prostej formy ta torebka zrobi wrażenie. Stylu dodaje jej szeroki pasek na ramię, który doskonale komponuje się z pudełkowym fasonem.

Listonoszka skórzana ze sprzączką

Mała, ale efektowna torebka na ramię, która doda szyku każdemu, nawet najprostszemu strojowi. Ma dość sztywną strukturę i kwadratowy fason, uzupełniony jedynie pasem spiętym dużą sprzączką – ten detal przykuwa wzrok. Do tej skórzanej listonoszki zmieścisz wszystkie drobiazgi, które nosisz ze sobą co dzień: na przykład kubek termiczny, cienki sweterek i czytnik.

Kuferek z kolorową kieszenią

Szykowny kuferek, który dopełni twoją stylizację – nieważne, czy będzie to elegancki garnitur, czy zamaszysta spódnica z dopasowaną koszulą. Spisze się świetnie jako torebka do pracy, jak również na wieczorne wyjście na miasto. Torebka ma dwie oddzielnie zamykane na suwak komory oraz dwie kieszenie zewnętrzne, które pomogą Ci utrzymać porządek w rzeczach osobistych.

Kuferek z ozdobną klapką

Ta elegancka torebka o kroju kuferka ma prosty design z zaskakującym detalem: ozdobnym paskiem w klapie. Dodatkowo od spodu klapa jest wyłożona miękkim zamszem. Złote okucia ładnie kontrastują z wysokiej jakości skórą naturalną o groszkowanym wykończeniu. Kuferek w środku ma dwie kieszenie, z czego jedna zamykana jest na suwak.

W rozmiarze XS

Piękne są wszystkie rozmiary, ale tej wiosny patrzymy z zainteresowaniem na naprawdę maleńkie torebki. Stworzone dla minimalistek, które lubią wyjść z domu tylko z kilkoma niezbędnymi rzeczami, takimi jak telefon, karty i pomadka.

Pomyśl o wszystkich sytuacjach, kiedy potrzebowałaś niewiele: zakupach, spacerach czy imprezach (tak, to torebka stworzona do tańca!). Listonoszka w rozmiarze XS jest nie tylko praktyczna, ale też świetnie wygląda. Noś ją samą lub – zgodnie z najnowszymi trendami – w połączeniu z drugą, większą torbą.

Torebka crossbody w rozmiarze XS

Torebka crossbody może stać się twoją ulubioną torebką na co dzień. Ma bardzo prosty, wręcz minimalistyczny fason, urozmaicony pikowaniem po jednej stronie. Możesz więc ją nosić dwustronnie – raz stroną gładką, a raz pikowaną. Dzięki temu rozwiązaniu ta mała torebka z pikowanej skóry będzie pasować na wiele okazji – od porannego wyjścia na zakupy po odwiedziny u przyjaciół.

Listonoszka beżowa

Ta listonoszka w wersji XS jest stylowym i bardzo praktycznym rozwiązaniem na spacer, na zakupy czy na imprezę. W środku ma cztery małe kieszonki, idealne na karty płatnicze. Poza kartami pomieści także telefon, nawet spory, i ulubioną szminkę czy tusz do rzęs. Jest zawieszona na cienkim pasku, który możesz wyjąć, uzyskując etui albo pokrowiec.

Mała damska torebka na pasku

Listonoszka w rozmiarze XS: świetnie wyglądająca i praktyczna. Jest doskonałym rozwiązaniem na spacer, zakupy czy imprezę. Zmieścisz do środka smartfona i kartę płatniczą lub tę do ulubionej kawiarni – czyli to, co jest potrzebne, aby szybko wyjść z domu. Jest zawieszona na cienkim pasku, który możesz wyjąć, zyskując poręczne etui.

Torebka na telefon i karty

Niezwykle praktyczny dodatek, który przyda ci się, kiedy chcesz wyjść z domu tylko z telefonem i zawartością portfela. Po odpięciu paska może także służyć jako pełnoprawny portfel z kieszenią na telefon. Ta torebka XS ma osobno zamykaną kieszeń na duży telefon oraz kieszonki i przegródki, do których włożysz karty i pieniądze.

Do miasta i na piknik

Po zimie każdy tęskni za naturą, łąką i lasem. Czy już planujesz pikniki, czy tylko o nich marzysz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby naturalny styl włączyć do codziennych looków. W kolekcji wiosna - lato Wittchen znajdziesz torby typu bucket i worki ze wstawkami z płótna, a także praktyczne plecaki i shopperki, do których zmieścisz nawet koc, bagietkę i butelkę soku.

Pamiętaj, że sielskie-anielskie torby i plecaki nie są zarezerwowane tylko na wakacje. Będą doskonale pasować również do miejskich sukienek midi i bluzek z hiszpańskim dekoltem, które nosisz w ciepłe dni.

Klasyczna shopperka

Ta klasyczna shopperka dopełni garderobę stylowej kobiety. Jest duża, ale zgrabna; wewnątrz ma małe kieszonki i dwie komory, które pomieszczą wszystko, czego potrzebujesz ze sobą na co dzień, również dokumenty w formacie A4.

Damski plecak z suwakami

Ten miękki plecak średniej wielkości ma nowoczesny, nieco sportowy krój, który jednak pasuje i do bardziej eleganckich strojów. Jako alternatywa dla torebki nie tylko świetnie wygląda, ale także odciąży Ci kręgosłup. Ma interesujący design pełen zaokrąglonych linii i suwaków zakończonych trójwymiarowymi uchwytami.

Damska torebka typu bucket bag

Miejska bucket bag to szalenie modna damska torebka, która doda szyku do Twojego looku i kojarzy się z latem. Ten model wykonany jest z ekoskóry i płótna, co daje piękny, naturalny efekt. Przestrzenna komora jest ściągana troczkami, a w środku znajdziesz dwie praktyczne kieszonki. Do torebki dołączony jest pasek z regulacją długości, który możesz dopasować do swojego wzrostu.

Damski plecak z płóciennym workiem

Ten średniej wielkości plecak o owalnej podstawie odnajdzie się doskonale w niejednej miejskiej stylizacji. Uniwersalny, dziewczęcy design pozwala na zestawienie go zarówno z kobiecymi sukienkami, jak i swobodnym strojem na wycieczkę rowerową.

Jest dość pojemny, więc z pewnością zmieścisz w nim zarówno telefon, portfel, butelkę wody, jak i kosmetyczkę. W środku ma jedną, zamykaną na suwak kieszonkę.

Reklama

Po więcej inspiracji zajrzyj na wittchen.com lub wstąp do swojego ulubionego salonu Wittchen.