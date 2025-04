Klapki to bez dwóch zdań jedne z najmodniejszych butów na lato 2020. Są wygodne i o wiele bardziej stylowe niż sandały. Nosimy je w każdym wydaniu: płaskie, na obcasie oraz w modnym typie mules. Pokochały je także gwiazdy. Na swoim Instagramie prezentuje się w nich między innymi Małgorzata Socha.

Małgorzata Socha w czarnych klapkach na obcasie

Aktorka postawiła na czarne klapki na niskim obcasie. To bardzo kobiece obuwie, które dodaje seksapilu, a jednocześnie jest jest bajecznie wygodne. Założyła do nich piękną sukienkę w czarno-czerwone kwiaty oraz letni kapelusz z plecionki. Fanki są zachwycone tym zestawem - porównują Sochę nawet do Ani z Zielonego Wzgórza.

Model, który wybrała Socha, pochodzi z kolekcji marki Le Petit Trou, ale niestety jest już wyprzedany. W ofercie sklepu Eobuwie.com znalazłyśmy jednak 5 par w podobnym stylu. Są równie kobiece, a ich ceny zaczynają się już od 89 zł.

Klapki DeeZee

Latem błysku nigdy za wiele, dlatego latem warto sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. Te klapki od DeeZee są bardzo kobiece i eleganckie, ale sprawdzą się świetnie także (a nawet przede wszystkim) w połączeniu z jeansami i prostą koszulą. Klapki kosztują 89 zł, ale z kodem rabatowym możesz kupić je 22% taniej.

Klapki Lasocki

Jeśli szukasz klapek, które będą wyglądać równie elegancko co te Małgosi Sochy, ale nie przepadasz nawet za niskimi obcasami, ten płaski model marki Lasocki prezentuje się równie fenomenalnie. Klapki są wykonane ze stuprocentowej skóry, dzięki czemu są naprawdę wygodne. Do tego mają niską cenę.

W regularnej cenie kosztują 99 zł, jednak możesz je kupić 22% taniej dzięki kodowi rabatowemu.

Klapki Marco Tozzi

Każda osoba, która nie przepada za obcasami, zmienia zdanie, gdy wkłada buty na niskim i grubym słupku. Te klapki Marco Tozzi ze skrzyżowanymi paskami są bardzo wygodne - tym bardziej, że są wykonane z naturalnej skóry licowej. Kosztują 199 zł, ale możesz je kupić teraz 22% taniej.

Klapki Gino Rossi

Stabilność butów gwarantuje nie niski i szeroki obcas, ale i szerokie paski, dlatego te minimalistyczne klapki Gino Rossi to idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie przede wszystkim komfort. Są wykonane z naturalnej zamszowej skóry i świetnie sprawdzą się na co dzień. Kosztują 239 zł.

Klapki Quazi

Te klapki Quazi łączą sobie wszystko, czego oczekujemy od letnich butów - komfort, modny wygląd oraz... wyszczuplający efekt, który gwarantują. Sprawdzą się świetnie na większe wyjścia, ale równie dobrze będą wyglądać także i w casualowych stylizacjach. Modny kwadratowy nosek sprawia, że to najmodniejsze buty na lato 2020.

W regularnej cenie kosztują 279 zł. Te buty także są objęte promocją, dlatego z kodem rabatowym kupisz je taniej.

