Magosia Rozenek po raz kolejny oczarowała nas swoją stylizacją. Tym razem główną rolę grał w niej lawendowy komplet, ale to buty zwracają na siebie największą uwagę. To kultowe sneakersy marki Fila, które teraz na eobuwie.pl są dostępne na wyprzedaży i kosztują 299 zł.

Małgorzata Rozenek w białych sneakersach Fila

Duże sneakersy o topornym wyglądzie to ogromny trend w stylizacjach. Małgorzata Rozenek umiejętnie połączyła białe sportowe buty z lawendową marynarkę oraz szerokie bermudy w tym samym kolorze. To idealne połączenie na co dzień!

To właśnie sneakersy Fila cieszą się największą popularnością wśród ugly dad shoes. Modele takie jak ten, który wybrała Małgorzata Rozenek kosztują średnio 430 złotych. Więc obniżka jest bardzo duża. To może dobra okazja, żeby je kupić? :)

Jak nosić sneakersy Fila latem?

Lato to nie tylko espadryle, sandały i klapki. Jeśli chcesz w swojej stylizacji osiągnąć zarówno modny wygląd, jak i niezwykły komfort, to właśnie sneakersy będą idealne na tę porę roku. Aby je nosić modnie i bardzo kobieco, to zainspiruj się stylem Małgosi Rozenek. Jej look z lawendowym kompletem i szarym t-shirtem z dekoltem w literę V to banalnie prosty, ale bardzo efektowny zestaw.

Sneakersy Fila (i nie tylko) będą wyglądać równie dobrze w połączeniu ze zwiewnymi sukienkami. Latem 2020 niezmiennie królują kwiaty, ale jeśli masz ochotę odpocząć od tego wzoru, wybierz motyw wężowej skóry, grochy lub panterkę.

Nie ograniczaj się też jedynie do białych sneakersów. W ofercie marki znajdziesz też wiele innych kolorów i fasonów butów.

