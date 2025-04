Małgorzata Rozenek po porodzie nie zwalnia z tempa i robi dużo, by powrócić zarówno do pracy, jak i do figurze sprzed ciąży. Na swoim Instagramie pokazała sportowy look, w którym zakochałyśmy się bez reszty. Chociaż główną rolę odgrywa w nim bez wątpienia welurowa dresowa bluza w pomarańczowym kolorze, my zwróciłyśmy uwagę na inny element jej garberoby...

Małgorzata Rozenek w sneakersach marki Balenciaga

Perfekcyjna Pani Domu na rower wybrała kultowe już ugly dad sneakers z kolekcji marki Balenciaga. Ten biały model z kolorowymi wstawkami zestawiła z bawełnianymi szortami o kroju paperbag, wspomnianą już pomarańczową bluzą oraz oversizowym białym t-shirtem.

Jeśli marzą ci się sneakersy Małgorzaty Rozenek, niestety nie mamy dobrej wiadomości. Sportowe buty z kolekcji tej marki kosztują nawet 975$ czyli w przeliczeniu... ponad 3,5 tysiąca złotych. Ugly dad sneakers są jednak nadal ogromnym trendem w obuwiu, podobne modele kupisz więc w większości sieciówek. Na wyprzedaży znalazłyśmy sneakersy, które są nawet utrzymane w podobnej kolorystyce!

Te sneakersy z kolekcji marki Jenny Fairy w regularnej cenie kosztuje 119,99 zł, ale na wyprzedaży zapłacisz za nie 79,99 zł. Mają grubą podeszwę, która nie tylko doda ci kilka centymetrów wzrostu, ale i pomoże optycznie wyszczuplić nogi.

Jak stylizować sneakersy w nadchodzących miesiącach? Chociaż uwielbiamy połączenie topornych, dużych sportowych butów z kobiecymi sukienkami maxi, nieco się nam ono już przejadło. W tym sezonie królują bez wątpienia total looki - szczególnie te w stonowanych kolorach. Beżowy total look Karoliny Pisarek to idealny przykład!

W gorące dni warto postawić na dziewczęcą sukienkę, ale w wersji mini. Obcisłe sukienki na ramiączkach złagodzą toporność tych sneakersów, a jednocześnie nadal będziesz wyglądać jak modelka poza godzinami pracy - do tego zestawu załóż jeansową kurtkę i małą elegancką torebkę.

