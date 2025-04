Małgorzata Kożuchowska od lat nie przestaje zachwycać nas swoim kobiecym, ale bardzo eleganckim stylem. Aktorka zwykle sięga po ponadczasowe wzory i kroje, ale nie boi się przemycić w swoich stylizacjach najgorętszych trendów sezonu.

Tym razem postawiła na najmodniejsze sztyblety z długą dopasowaną cholewką. Na pozór ciężkie botki w jej stylizacji wyglądają niezwykle stylowo. Jak wyglądają i z czym je zestawiła?

Małgorzata Kożuchowska w modnych botkach na jesień

Aktorka postawiła na skórzane sztyblety w klasycznym czarnym kolorze. Chociaż buty mają płaską podeszwę, dzięki przylegającej do łydki cholewce pięknie wysmuklają nogi - nawet w połączeniu z bardzo luźnym dresowym zestawem.

Ten rodzaj sztybletów warto mieć w swojej szafie z kilku powodów. Po pierwsze, gwarantujemy, że zakochasz się w ich wygodnej podeszwie. Lekkie podwyższenie nie tylko sprawia, że nie będą boleć cię nogi, ale ochroni cię też od kałuż i błota. Po drugie, te botki nigdy nie wyjdą z mody. Sztyblety różnią się między sobą kolorami i fasonami, ale ich ponadczasowy wygląd zawsze pasuje do każdej jesiennej stylizacji. Po trzecie i ostatnie, to idealne buty do jesiennego płaszcza - żadne inne obuwie nie pasuje do okryć wierzchnich tak dobrze.

Warto dodatkowo wspomnieć, że ze względu na ponadczasowość tych sztybletów, z łatwością znajdziesz takie, które spełnią twoje oczekiwania - i będą naprawdę na każdą kieszeń.

Małgorzata Kożuchowska zestawiła sztyblety w jasnobrązowym total looku. Chociaż dresowy komplet i płaszcz świetnie sprawdzają się na spacer z psami, na co dzień dresowe spodnie wymieniłybyśmy na dżinsy o luźnym kroju, a bluzę z kapturem - na klasyczny t-shirt i codzienną marynarkę w kratę.

Camelowy płaszcz to klasyka, którą zawsze warto mieć w swojej szafie. Jeśli jednak szukasz bardziej modowego rozwiązania, zamiast niego postaw na hitową skórzaną marynarkę. Idealnie sprawdzi się na cieplejsze jesienne dni.

