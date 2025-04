Małgorzata Kożuchowska nie bez powodu jest nazywana jedną z najlepiej ubranych Polek. Zawsze jest stylowa i nawet w zwykłych jeansach prezentuje się fenomenalnie. Z tego właśnie powodu wiele kobiet bardzo mocno inspiruje się jej stylem. Wiele komplementów zebrała pod jednym ze swoich ostatnich zdjęć. Naszą szczególną uwagę przykuły jej buty!

Małgorzata Kożuchowska w sandałach Gino Rossi

Aktorka postawiła na bardzo modne sandały-japonki na niskim obcasie. Ich najbardziej charakterystyczną cechą jest jednak kwadratowy nosek - prawdziwy hit sezonu wiosna-lato 2020! Te sandały pochodzą z kolekcji marki Gino Rossi.

Małgorzata Kożuchowska założyła je do stylizacji delikatnie nawiązującej do stylu retro. Białe szorty z wysokim stanem i bluzka w granatowo-białe pasy z długimi rękawami to nie tylko bardzo modny look, ale przede wszystkim świetny sposób na optyczne wyszczuplenie sylwetki.

Sandały Małgorzaty Kożuchowskiej może mieć każda z nas. W regularnej cenie kosztują 299,99 zł, ale teraz są na wyprzedaży i zapłacisz za nie zaledwie 149,99 zł. To bardzo dobra cena jak na buty z dobrej jakości skóry.

Sandały mają paski w stylu japonek oraz pasek na kostkę. Ich obcas to szpilka o wysokości 5 centymetrów - świetnie nada się więc też dla tych kobiet, które na co dzień unikają wysokich butów. Oprócz białego koloru są dostępne w wersji beżowej oraz pastelowej niebieskiej. Z pewnością więc znajdziesz coś dla siebie.

Jak nosić białe sandały z kolekcji Gino Rossi? Ich minimalistyczna forma oraz biały kolor sprawiają, że odnajdą się w większości stylizacji - zarówno codziennych, jak i tych bardziej wieczorowych. Będą wyglądać świetnie ze spodniami o kroju mom jeans oraz zwiewną bluzką. Możesz nosić je też do sukienek i spódnic, których długości w połączeniu z większością butów skracają optycznie nogi. Z sandałami w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej unikniesz tego przykrego efektu.

