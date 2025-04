Małgorzata Kożuchowska dla bardzo wielu Polek jest prawdziwą ikoną stylu. Zawsze jest ubrana stosownie do okazji, a w casualowych stylizacjach bez problemu przemyca elementy, które dodają im elegancji i prawdziwego dobrego stylu. Na jej Instagramie fanki ostatnio zakochały się w oryginalnych botkach marki Lasocki. Ten modny skórzany model starczy ci na długie lata.

Małgorzata Kożuchowska wybrała botki Lasocki z CCC

Nie trzeba nosić wysokich obcasów, by wyglądać kobieco i elegancko - styl Małgorzaty Kożuchowskiej jest na to dowodem. Aktorka często sięga po szpilki, ale nie rezygnuje z wygodnych mokasynów lub w tym przypadku - płaskich wiązanych botków. Trzewiki to obuwie na jesień, do którego coraz mocniej się przekonujemy.

Botki Lasocki, które wybrała aktorka, możesz kupić w jesiennej kolekcji CCC. Te modne buty kosztują obecnie 199,99 zł. Nie jest to mało, ale jak na dobrej jakości skórzane obuwie, które przetrwa lata i nigdy nie wyjdzie z mody ta kwota nie wydaje się wcale taka wysoka. Polkom bardzo spodobały się te botki na płaskiej podeszwie. W sklepie internetowym zostały już tylko pojedyncze rozmiary.

Małgorzata Kożuchowska połączyła te botki w pięknym jesiennym looku. Modna marynarka w kratę oraz niezobowiązujące beżowe jeansy o kroju mom fit to idealna stylizacja, która sprawdzi się zarówno do pracy, jak i na spotkanie z przyjaciółmi.

Jeśli nie chcesz się rozstawać ze zwiewnymi sukienkami nawet jesienią, mamy dla ciebie dobrą wiadomość - styl boho króluje i o tej porze roku. Sukienki w kwiaty w stylu gwiazd w połączeniu z trenczem lub ramoneską stworzą naprawdę modny zestaw.

