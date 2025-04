W sezonie wiosna-lato 2022 projektanci położyli duży nacisk na detale i zafundowali nam cały arsenał modnych dodatków. Są tak różnorodne, że wpiszą się w styl i estetykę każdego. Szczególnie szeroki wybór mamy wśród torebek– od wersji mikro, które pomieszczą jedynie szminkę i kartę kredytową, po bardziej praktyczne bowling bags.

Reklama

Jeśli chcesz ulepszyć swoją kolekcję o modny element, przewiń w dół i zobacz, co proponują nam światowe marki. Te małe torebki to must have na sezon wiosna-lato 2022. Niech będą dla ciebie inspiracją podczas kolejnych zakupów.

Spis treści:

Torebka worek tzw. bucket bag, zdecydowanie zalicza się do wakacyjnej listy hitów. Mała, satynowa sakiewka idealnie sprawdzi się podczas formalnego przyjęcia.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Plecione torby to kwintesencja lata. Możesz zabrać je na plażę, na piknik, na wieczorne wyjścia. Torebki w tym stylu lansowały największe domy mody m.in. Giambattista Valli, Chloé, Michael Kors, Versace, Altuzarra.

Torebki plecione na lato 2022 - 6 wakacyjnych hitów na każdą kieszeń

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Mała torebka Fendi w kształcie półksiężyca i z wyraźnym logo na spodzie podbiła serca modowych it-girls. Jeżeli jednak twój stan konta nie pozwala na takie zakupowe szaleństwo, zajrzyj do popularnych sieciówek np. Zary lub Mango. Znajdziesz tam podobne modele w znacznie niższej cenie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Mini kuferki w jaskrawym kolorze świetnie przełamią monochromatyczne stylizacje. Noś je do letnich, zwiewnych, maksi sukienek lub do modnego w tym sezonie oversize'owego garnituru.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Saint Laurent postawił na wygodę i mikro torebkę wsunął za pas spodni. Wygodna opcja na wakacyjną imprezę, kiedy wszystko, czego potrzebujesz to karta i telefon.

Sukienki na wiosnę i lato 2022 od polskich marek - 5 pięknych propozycji na wakacyjne wyjścia

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Mała torebka o unikalnym kształcie np. kota, serca czy gwiazdy przyciągnie wzrok każdego. Wyjątkowe modele mogliśmy zobaczyć na pokazie francuskiego domu mody Lanvin.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nawiązujące do amerykańskich toreb do kręgli bowling bags, po latach nieobecności powróciły do świata mody. Wrzucisz do nich wszystko, co niezbędne. Torebki w tym stylu spiszą się w codziennych, casualowych zestawach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Małe, skórzane torebki o prostokątnym kształcie i minimalistycznym designie to sprawdzona i bezpieczna pozycja, którą zabierzesz ze sobą wszędzie – do biura, na kawę i na randkę. Fashionistki szczególnie zachwyciły się modelem Vlogo od Valentino. W swojej kolekcji ma ją m.in. modowa guru i stała bywalczyni tygodni mody Leonie Hanne.

8 najlepszych mikrotrendów w sezonie wiosna-lato 2022, które podkręcą twój look

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Torebki obszyte koralikami to kolejny gorący trend, którego nie możesz przegapić w sezonie wiosna/lato 2022. Idąc śladem fashionistek, nie ograniczaj się jedynie do noszenia ich na wieczorne wyjścia i rozświetlaj nimi codzienne looki.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Modne dodatki na wiosnę i lato 2022 - 6 elementów, które mają status hitu

9 modnych wzorów na wiosnę 2022, które warto przechwycić do swojej szafy