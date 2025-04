Przed wami kolejny, kultowy model obuwia sportowego, który powinna znać każda szanująca się fashionistka. Buty Reebok Freestyle Hi, bo właśnie o nich tu mowa pojawił się na rynku w roku 1982 (!). A pierwotnie przeznaczone były do aerobiku, jednak szybko zyskały one miano jednego z najbardziej rozpoznawalnych modeli marki.

Reklama

100 par modnych butów sportowych na wiosnę i lato 2014

W latach 80. zeszłego stulecia zapanowała moda na Reebok Freestyle Hi - prawie każda Amerykanka miała je w swojej kolekcji butów, nosząc je nie tylko na siłownie. Nawet pielęgniarki i kelnerki zrezygnowały ze białych tenisówek.

Reklama

Ciekawostka!

Buty Reebok Freestyle Hi gościły także na czerwonych dywanach – założyła je np. aktorka Cybil Shepherd podczas rozdania nagród Emmy Awards w 1985. Gwiazda do czarnej sukni z długimi aksamitnymi rękawiczkami założyła pomarańczowy model za kostkę. Zrobiła furorę, a stylizacja ta do dzisiaj zaliczana jest do najbardziej zapamiętanych.

Zobaczcie jakie modele możecie kupić teraz: