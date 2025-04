Pamiętacie końcówkę lat dziwięćdziesiątych i początek nowego stulecia? Choć wydaje się, że by to niedawno, moda zdążyła zatoczyć już koło, wracając do trendów sprzed dwóch dekad. Jeśli jesteś fanką serialu „Seks w wielkim mieście”, a stylizacje rodem z „Przyjaciół” nadal znajdują się na twojej liście „must wear”, z pewnością spodoba ci się najnowsza kolekcja marki Jenny Fairy.

Powrót do przeszłości

Moda ma to do siebie, że kreuje szybko zmieniające się trendy, które powracają do łask z biegiem lat. Na co warto zwrócić uwagę w tym sezonie? Wracamy do przełomu wieków! Szerokie spodnie, krótkie topy oraz buty i dodatki rodem z seriali lat dziewięćdziesiątych to motywy przewodnie tej wiosny. Chcesz uzupełnić swoje stylizacje? Zobacz, jak robią to influencerki, noszące buty i dodatki Jenny Fairy.

Klapki i sandały

Klapki na obcasie i sandałki z delikatnych paseczków, które pamiętamy z końca lat dziewięćdziesiątych, to obecnie jeden z modniejszych i wygodniejszych trendów. Stabilne, lecz seksownie odsłaniające stopę buty świetnie pasują do jeansów, lekkich sukienek czy nawet garniturowych kompletów! Zobacz, jak świetnie wystylizowała je Pernille Rosenklide!

Jak nosić klapki wie również inna skandynawska infulencerka, Freja Settergren. W jej prostej stylizacji czarne klapki na stabilnym obcasie dodają uroku i przyciągają wzrok.

Mokasyny i trampki



Na najmodniejszy fason sezonu it-girls wytypowały mokasyny. U Jenny Fairy do wyboru mamy zarówno klasyczne mokasyny, jak i wsuwane klapki o fasonie nawiązującym do tego modelu. Tutaj dowolność w kreowaniu stylizacji zależy już tylko od ciebie. Zainspiruj się Sarą Louise Thomas, która postawiła na pastelowe kolory i ciekawe printy.

Wolisz sportowe buty? W kolekcji Jenny Fairy znajdziesz klasyczne trampki i wiele innych modeli, które świetnie uzupełnią letnie stylizacje.

Torebki

Czym byłby wiosenny zestaw bez odpowiedniej torebki? U Jenny Fairy w tym sezonie wybór jest spory: małe torebki są zdobione łańcuszkami, a o rozmiar większe pikowane torby w odcieniach baby blue, bananowym i kremowym przyciągają wzrok. Najbardziej pojemne shopperki uwodzą srebrzystą powierzchnią. Wśród nich przebojem okaże się z pewnością przeskalowana, miękka torba z krótką rączką.

Szukasz niebanalnych butów i dodatków? Zobacz więcej modeli z kolekcji Jenny Fairy. Kolekcja jest już dostępna w otwartych sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji.

