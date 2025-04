Kowbojki damskie wywodzą się z amerykańskiego stylu country. Jak sama nazwa wskazuje to buty, które pierwotnie były elementem tradycyjnego stroju kowbojów. Obecnie to bardzo modne obuwie casualowe, które może być noszone również przez kobiety. Mogą być klasyczne, ekstrawaganckie, długie, krótkie, skórzane lub zamszowe. Jakie są najmodniejsze w sezonie jesień-zima 2019/2020?

Modne kowbojki

Wywodzą się z Dzikiego Zachodu, lecz obecnie nie mają wiele wspólnego z tamtejszą estetyką. To bardzo modne i stylowe buty zimowe, lecz z powodzeniem można je nosić również w czasie innych pór roku. Są ponadczasowym, a jednocześnie wyrazistym dodatkiem do wielu stylizacji.

W trendach są klasyczne czarne kowbojki skórzane, które mogą być długie lub krótkie. W zależności od wysokości cholewki, zastąpią botki lub kozaki. Będą pasować niemal do każdej jesiennej czy zimowej stylizacji.

Na topie są także brązowe kowbojki zamszowe. To model, który wpadnie w oko miłośniczkom estetyki boho i etno. Tego typu buty doskonale łączą się z kwiatowymi deseniami, zwiewnymi sukienkami i dzianinami.

Wolisz coś bardziej hot? Wybierz model w zwierzęce wzory: wężową skórę, panterkę, zeberkę lub... krowie łaty. Ten ostatni deseń staje się prawdziwym hitem sezonu.

9 stylowych modeli znajdziesz na następnych stronach!

Jak nosić kowbojki?

Wszystko zależy, jaki efekt chcemy uzyskać. Możliwości jest wiele. Pierwsza, która przychodzi na myśl, to połączenie ich z ubraniami i dodatkami w stylu country, a więc denimem, koszulą w kratę, skórzaną kurtką, kapeluszem. Jednak przy takich zestawach należy uważać, by nie przesadzić. Efekt nie może przypominać kostiumu kowbojki ma bal przebierańców.

Kowbojki można potraktować również jako klasyczne botki lub kozaki. W takim wydaniu można je nosić do wielu stylizacji casualowych. Dobrze wyglądają do wąskich spodni np. denimowych rurek.

Świetnie prezentują się również do spódnic i sukienek. Szczególnie pasują do długości midi lub mini, która pozwala na wyeksponowanie tych wyrazistych butów. Dobrym pomysłem jest łączenie ich ze stylem boho: kwiatowymi lub orientalnym deseniami, futerkami, zamszowymi kamizelkami etc.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Pomysły na stylizacje z kowbojkami:

Z jeansami , t-shirtem z nadrukiem i ramoneską - idealny codzienny look na niezobowiązujące okazje.

, t-shirtem z nadrukiem i ramoneską - idealny codzienny look na niezobowiązujące okazje. Z cygaretkami , białą koszulą i marynarką - taki zestaw można nosić nawet do pracy.

, białą koszulą i marynarką - taki zestaw można nosić nawet do pracy. Z plisowaną spódnicą i bluzą - look sezonu, który proponują znani styliści mody.

i bluzą - look sezonu, który proponują znani styliści mody. Z sukienką w kwiaty i kapeluszem - propozycja dla współczesnej hippiski.

